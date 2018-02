«C'est le JOUR J», peut-on lire vendredi sur le site internet et la page Facebook du duo. Les vaudois Alizé Oswald et Xavier Michel concourent dans quelques heures en France aux "Victoires de la musique" dans la catégorie «Album révélation» pour leur album «Comme on respire» aux côtés de l'artiste electro Petit Biscuit et à la jeune chanteuse Juliette Armanet que l'on compare beaucoup à Véronique Sanson.

Parmi les albums précédents de ces artistes, qui se sont rencontrés en 2004 à Nyon (VD), citons «Aliose» en 2009 ou «Le vent a tourné» en 2012. Les Suisses, qui ont signé avec la maison de disques Warner en 2015, ont notamment occupé la scène de la cathédrale de Lausanne lors de la cérémonie d'assermentation des autorités du canton l'an dernier.

Outre leur nomination aux Victoires de la musique, les deux jeunes musiciens sont dans la course aux Swiss music awards à Zurich dans la catégorie «Best Act Romandie». (ats/nxp)