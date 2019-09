Les Dr Frankenstein du spectacle ont encore frappé. Whitney Houston, décédée en 2012, aura son hologramme lors d'une tournée en 2020 dont les dates viennent d'être annoncées. C'est la société BASE Hologram, déjà responsable des doublures de Roy Orbison et Buddy Holly, qui l'organise. Si la chanteuse n'est pas réelle, le groupe, les choristes et les danseurs, eux, le sont.

La performance réunira des versions remastérisées des meilleures chansons de Whitney Houston, tandis que les mouvements ont été chorégraphiés par Fatima Robinson, connue pour son travail sur tous les clip d'Aaliyah et «Remember the time» de Michael Jackson.

Aucune date aux Etats-Unis

Selon BASE Hologram, l'objectif ultime de ce genre de tournée est de préserver les meilleurs souvenirs que l'on puisse avoir des artistes. Il s'agit aussi de donner la chance aux fans de les voir jouer — beaucoup pour la première fois.

«An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour» débutera le 23 janvier 2020 à Mexico et s'arrêtera au Samsung Hall de Zurich le 19 mars. Détail piquant: aucune date n'est agendée aux Etats-Unis, d'où est originaire la chanteuse. Les Américains auraient-ils le bon goût d'éviter telle «expérience»? Peut-être. Mais rappelons que c'est bien le festival de Coachella, en Californie, qui, en 2012, avait surpris tout le monde en dévoilant un hologramme du rappeur Tupac Shakur.

L. F.