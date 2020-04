Proposé samedi, le concert spécial de Lady Gaga, «One World: Together At Home», a permis de lever 128 millions de dollars (124 millions de francs) pour aider dans la lutte contre le coronavirus. L'événement, qui réunissait virtuellement des stars telles que Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Lizzo, Taylor Swift, entre autres, n'était pas envisagé comme un concert caritatif, mais il semblerait que le show ait donné envie aux spectateurs de donner.

D'après Global Citizen, qui a organisé le spectacle, 127,9 millions de dollars ont été réunis. «Merci à Lady Gaga d'avoir aidé Global Citizen à créer cet événement audiovisuel historique. Et à tout le monde autour du globe: restez fort, prenez soin de vous, on se retrouvera bientôt», a publié l'association sur Twitter.

I am so humbled to have been a part of this project. Thank you @GlblCtzn. Thank you @WHO. I love you ?????? https://t.co/kBH0Ds45tf