Jusqu'en décembre 2018, Bastian Baker assure les premières parties des concerts de Shania Twain. La tournée mondiale de la star aux 100 millions d'albums vendus a été lancée début mai aux Etats-Unis. Si les critiques de concert sont jusqu'alors très positives pour la quinquagénaire, elles le sont aussi pour le Vaudois.

«Le Suisse a séduit la foule avec sa voix et son sens de l'humour. Sa reprise d'«Hallelujah» de Leonard Cohen était exceptionnelle», a-t-on pu lire sur cleveland.com après le concert de BB à la Quicken Loans Arena de Cleveland. Visiblement, la bonne humeur du chanteur a aussi fait mouche auprès de Stacey Sherman. Cette dernière, journaliste pour pressandguide.com, a écrit après l'avoir vu au Little Caesars Arena à Détroit: «L'ancien juge de «The Voice Belgique» a proposé une belle cover de Cohen et a plaisanté avec la foule en leur disant qu'il était célibataire». «Debout, devant des milliers de personnes, avec juste sa guitare acoustique, il a envoûté la foule avec son set de 30 minutes», a, pour sa part, relevé Mike Sorensen, présent pour whig.com au concert de Bastian Baker à l'Enterprise Center à St. Louis.

Bastian Baker «Love On Fire»

A noter encore que le chanteur vaudois a eu l'honneur de publier, le 21 juin 2018, le clip de «Love On Fire» en exclusivité sur younghollywood.com. De cette vidéo, tournée à Nashville, l'influent site web n'en dit que du bien. Il compare aussi la voix de Bastian à celle de Shawn Mendes et précise «qu'il y a des millions de raisons d'aimer Baker». Wouah!

(Le Matin)