Le mythique album des Beatles «Abbey Road» est de nouveau en tête du hit-parade 50 ans après sa première édition, battant par la même occasion le propre record du groupe du plus grand intervalle entre deux passages au sommet du classement.

Cette édition spéciale, sortie à l'occasion de son cinquantième anniversaire et enrichie de titres inédits, s'est hissée vendredi à nouveau à la première place. Lors de sa sortie, l'album était resté n°1 au Royaume-Uni pendant 17 semaines.

Le dernier album studio des Beatles, bien qu'il précède la sortie de «Let It Be», enregistré avant, était sorti le 26 septembre 1969, six jours après que John Lennon eut informé ses partenaires qu'il quittait le groupe.

Pochette légendaire

L'iconique photo de la pochette, devenue l'une des plus célèbres de l'histoire de la musique, montre les quatre musiciens traversant un passage piétons devant les studios d'enregistrement Abbey Road, sur la rue du même nom. John Lennon ouvre la marche, suivi de Ringo Starr, Paul McCartney pieds nus et George Harrison. Fait inhabituel, le nom des Beatles ne figure pas en couverture.

«J'ai du mal à croire qu'Abbey Road tienne le coup après toutes ces années. Mais d'un autre côté, c'est un album vraiment cool», a tweeté Paul McCartney.

Il y a deux ans, la réédition pour son cinquantième anniversaire de l'album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», que le magazine Rolling Stone avait qualifié du plus grand album de tous les temps, avait elle aussi fait son grand retour en tête des charts après 49 ans et 125 jours. Un record désormais battu par «Abbey Road», qui a retrouvé les rayons des disquaires après 49 ans et... 252 jours.

Le mois dernier, des centaines de fans des Beatles se sont rassemblés dans la rue devant les studios, dans le nord-ouest de Londres, pour célébrer les cinq décennies passées depuis que les «Fab Four» ont traversé le fameux passage piétonnier.

L'album, qui comprend des chansons comme «Come Together» et «Here Comes the Sun», a également été le vinyle le plus vendu de la semaine, avec environ 9000 exemplaires commercialisés.

