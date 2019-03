Assister à un concert des Ogres de Barback, c'est d'abord prendre part à un cours de musique: la joyeuse fratrie Burguière (les frères Fredo et Sam et les sœurs Alice et Mathilde) joue pas moins de 35 instruments! C'est aussi un temps consacré à la réflexion, à la contestation mais aussi une place laissée à la poésie. L'unique date suisse, dimanche 24 mars à Fri-Son, à Fribourg, remplira toute ces attentes.

Il y aussi tout cela dans «Amours grises & colères rouges», dernier album en date, sorti le 15 mars et consacré notamment aux femmes, à l'inceste, au terrorisme, à l'amour ou encore à La Rochelle. Nous en avons parlé avec Alice, de passage à Lausanne.

Cela faisait cinq ans qu'il n'y avait pas eu d'album. Qu'avez-vous fait durant ce laps de temps?

Cinq ans? Ouah-ou! On a fait un disque live et une tournée avec le Bal Brotto Lopez et un disque de reprises de Pierre Perret sans compter notre projet Un Air, Deux Familles avec Les hurlements d'Léo.

Comment a été composé l'album «Amours grises & colères rouges»?

On a commencé à travailler dessus il y a deux ans, sur la route, et on a petit à petit introduit de nouvelles chansons dans nos concerts. Souvent en ouverture, pour les tester. Cela nous permet de mieux se les approprier. Puis, comme on habite assez éloignés les uns des autres, on s'est réunis pour faire les arrangements et la maquette et enfin on s'est retrouvés dans notre propre studio d'enregistrement en Ardèche.

Avec les enfants?

Quand ils n'avaient pas l'école, oui. C'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Alors que demande le peuple? (Rires.)

Quelles sont les nouveautés de cet album? D'autres instruments? Des invités?

Oui, on a invité sur trois titres la même fanfare du Bénin, Eyo'n'lé, qui nous a accompagnés sur la tournée des 20 ans des Ogres. Il y a également désormais un batteur sur certains morceaux. Et des réalisateurs. On a confié quelques morceaux à des personnes dont on aime bien le travail. Les trois qu'on a conviés ont bien compris notre délire tout en nous bousculant un peu.

La fanfare Eyo'n'lé sera-t-elle dimanche à Fri-Son?

Oui, ils nous accompagnent à quatre sur toute cette tournée. On a une nouvelle scénographie, une petite mise en scène et quelques invités.

Parlez-nous du titre d'ouverture d'«Amours grises & colères rouges», «Pas ma haine».

Il est inspiré par le livre d'Antoine Leiris (ndlr.: un journaliste qui a perdu son épouse lors de la fusillade du Bataclan), «Vous n'aurez pas ma haine». Cette phrase nous a beaucoup marqués et cette chanson reflète la même idée.

Dans «Chanson pour dans 2000 ans», on entend qu'il n'y aura enfin plus de racisme, de sexisme, de religion. Mais 2000 ans, ça fait loin!

Oui, ça fait loin! (Rires.) Y a du boulot! Cela peut paraître pessimiste mais c'est une chanson ultra-optimiste qui finit par dire qu'on en rigolera dans 2000 ans tellement c'était simple. Mais c'est vrai que pour l'instant on n'en voit pas le bout.

Que faut-il retenir des paroles de «Hé papa?»

Beaucoup de gens écoutent cette chanson en pensant qu'elle est joyeuse. On a d'ailleurs fait exprès de jouer une musique très dansante avec la fanfare. Mais c'est un texte douloureux sur l'inceste.

On reconnaît aussi Les ogres de Barback à leurs pochettes. Parlez-nous de celle-ci.

C'est Eric Fleury qui l'a faite, un peintre-illustrateur qu'on connaît bien puisque c'est le mari de ma sœur, Mathilde. On travaille avec lui depuis une bonne dizaine d'années. On aime bien son univers très illustré, un peu enfantin, proche de l'art brut. C'est important pour nous de garder la même touche depuis le début, que ce soit avec lui ou, avant, avec la peintre Aurélia Grandin, plutôt que de mettre nos têtes ou des photos moches! Tant qu'on peut encore faire des pochettes, il faut qu'elles soient jolies.

Comment gérez-vous la baisse générale des ventes de disques?

C'est sûr qu'avec le streaming on y perd. Mais c'est comme ça. Ces changements dans l'industrie du disque nous ont poussés à faire les choses plus à l'arrache. Nos disques paient les suivants et nous, dans la vie, on se fait toujours verser un salaire sur les concerts et en tant qu'intermittents du spectacle. Maintenant on a moins de moyens. (Le Matin)