Cela fait déjà très longtemps qu'on enseigne les chansons de Charles Aznavour en cours de musique dans les écoles. Aujourd'hui encore, impossible de s'enlever de la tête ces paroles: «Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître», «You are the one for me, for me, formi, formidable», «Je m'voyais déjà en haut de l'affiche», «Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent»... Envoyez la musique!

Si Aznavour s'est lancé dans la chanson en duo avec Pierre Roche au début des années 1940, ce n'est qu'en 1956 qu'il tient son premier grand succès: «Sur ma vie».

En 1960, il tient le haut de l'affiche avec «Je m'voyais déjà», l'une de ses plus fameuses chansons.

En 1961, il écrit «Retiens la nuit», interprétée par Johnny Hallyday.

«Les comédiens», 1962.

«For me... formidable», 1963.

Il écrit les paroles de «La plus belle pour aller danser», chantée par Sylvie Vartan en 1964.

«Hier encore», 1964.

En 1965, il monte l'opérette «Monsieur Carnaval», d'où est tirée «La bohème».

«Emmenez-moi» (1967).

«Mes emmerdes» (1976).

En 1977, il est invité au «Muppet Show» et interprète «The Old Fashioned Way».

Et Miss Piggy tombe sous le charme.

En 1988, il vient en aide à l'Arménie, meurtrie par un tremblement de terre, fonde le comité «Aznavour pour l'Arménie» et écrit le texte de la chanson humanitaire «Pour toi Arménie».

Il fait partie de la dizaine d'auteurs qui contribuent en 2015 au disque collectif de Grand Corps Malade. Il choisit le thème de l'écriture.

(Le Matin)