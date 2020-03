Neuf ans que chaque vendredi de Rock Oz'Arènes, le site romain d'Avenches se transforme en dancefloor géant. De David Guetta à DJ Snake, les plus grands DJ du monde ont déjà foulé la scène d'Electroz'Arènes. Réjouissez-vous: les trois premiers noms de la soirée, qui se déroulera le 14 août 2020, ont été dévoilés.

En tête d'affiche: Robin Schultz. Le producteur et DJ allemand s’est imposé comme l’un des artistes electro les plus performants de ces deux dernières décennies. Connu du grand public grâce aux succès des titres «Waves» (feat. Mr Probs) ou «Prayer In C» (feat. Lilly Wood & The Prick), il promet un show exceptionnel.

Le duo novateur de la scène psytranse Vini Vici complète l’affiche. «Peu d'artistes ont une signature sonore aussi bien définie», dit le DJ incontesté Armin Van Buuren de ces deux Istraéliens (Aviram Saharai & Matan Kadosh) à la musique envoûtante et authentique.

Hardstyle en fin de soirée

Enfin, l’idée du festival de s’immiscer dans la mouvance hardstyle l’année dernière a été une réussite. C'est pourquoi, Da Tweekaz est programmé pour offrir une fin de soirée explosive. Composé de Kenth Kvien et Marcus Nordli, le duo norvégien multiplie les succès et parcourt les scènes hardstyle internationales.

À noter que, du côté de la scène du Casino, ce sont les acteurs de la scène électro de nos régions qui seront derrière les platines. D’autres noms s'ajouteront bientôt à la soirée.

Les billets sont en vente dans les points de vente Ticketcorner dès aujourd’hui lundi.

Pour rappel, voici les artistes annoncés pour la prochaine édition du festival Rock Oz Arènes:

Mercredi 12 août: Die Toten Hosen (COMPLET) Jeudi 13 août: Gims - Yannick Noah - 3 Cafés gourmands ... Vendredi 14 août - Electroz'Arènes: Robin Schulz - Vini Vici - Da Tweekaz ... Samedi 15 août: annonce prochainement

