Coller une pochette d'un disque de Queen pour envoyer une lettre à ses correspondants est désormais possible au Royaume-Uni. Le Royal Mail a émis une série de 13 timbres qui marquent le 50e anniversaire des rockeurs. Après les Beatles et Pink Floyd, Queen est seulement le troisième groupe à avoir droit à cet honneur.

Les pochettes de huit des disques les plus célèbres de Queen ont été imprimées: «Queen II» (1974), «Sheer Heart Attack» (1974), «A Night at the Opera» (1975), «News of the World» (1977), «The Game» (1980), «Greatest Hits» (1981), «The Works» (1984) et «Innuendo» (1991), qui est le dernier album enregistré du vivant de Freddie Mercury.

En plus, sur une feuille miniature, cinq timbres représentent des images du groupe en live. Il y a une photo du bassiste, John Deacon, à Hammersmith Odeon en 1975, une du batteur, Roger Taylor, à Hyde Park en 1976, une de Brian May à Budapest et une de Freddie Mercury à Wembley Stadium, toutes les deux prises en 1986. La pièce centrale est le célèbre cliché pris par Johnny Dewe Mathews. Il s'agit de la toute première séance photo du groupe dans un studio de Primrose Hill, en 1974.

«Me persuader que tout s'est vraiment passé!»

«Wow... des timbres de nos albums! Quel honneur. Nous devons vraiment faire partie des meubles maintenant!» a réagi Roger Taylor.

Tandis que Brian May a déclaré avoir de la peine à trouver les mots en regardant ces «timbres magnifiques». «Depuis que nous, quatre garçons précoces, avons commencé notre quête il y a cinquante ans, nos vies ont été consacrées à la réalisation de notre rêve impossible, a expliqué le guitariste. Parfois, il est étrange de se réveiller et de se rendre compte de la position dans laquelle nous nous trouvons maintenant - nous sommes devenus une institution nationale! Et rien ne pouvait rendre ça plus concret que cet hommage incroyable du Royal Mail.»

«Il est particulièrement poignant de regarder cette collection d'images maintenant – maintenant que nous sommes tous dans un monde dominé par un coronavirus, dans lequel rien de tout cela n'aurait pu se produire, a jouté Brian May. Je sais juste que je ressens un désir irrésistible de posséder l'un de ces ensembles! D'une manière ou d'une autre, ce sera un moyen de me persuader que tout s'est vraiment passé!»

Les timbres sont en vente dès le 9 juillet sur www.royalmail.com/queen.

L. F.