Un journaliste culturel mène, en général, ses entretiens dans un café, voire au domicile de l’artiste. Rarement au poste. Pourtant, ce matin-là, nous avons rendez-vous au numéro 31 de l’avenue des Pâquis, où se trouvent les locaux de Police Région Morges. Dehors, l’adjudant Épitaux-Fallot nous accueille, un fourreau à l’épaule, avec probablement un fusil à l’intérieur. Il sort son badge et nous fait entrer dans un bâtiment flambant neuf. Nous lui emboîtons le pas, montons deux étages avant de nous arrêter devant une porte. Est-ce que notre sujet se trouve derrière, prêt à accorder une interview exclusive en échange de lui payer sa caution? Non. Notre interlocuteur, c’est justement notre guide et il est accompagné de sa guitare électrique, soigneusement rangée dans sa fourre noire.

Voici Loïc Épitaux-Fallot. Ou Loïc, tout simplement. Son nom d’artiste. Chef de brigade à police secours et fan de Souchon, Goldman ou Cabrel, doué dans l’écriture et auteur d’un 2e EP, «Rêvalité», qui le fait entrer dans le camp des chanteurs romands en devenir. Mais Loïc n’est pas obsédé de percer au point de tout lâcher pour jouer dans les caves humides. «Je suis passionné par mon job, je gagne bien ma vie, dit-il. La musique, il faut que ça reste un plaisir.» Le profil flic et artiste a déjà intrigué à travers Phanee de Pool, révélation 2017. Mais, contrairement à la Bernoise pour qui le métier de policière n’était pas une vocation, le Lausannois de 35 ans se sent bien dans ses baskets ou plutôt dans son uniforme. Que ce soit à aider les gens ou, comme il le chante, à «régler les tourments avec discernement».

«Des cow-boys, des frustrés»

Sur son EP, figure en effet un morceau où Loïc parle de ces hommes et de ces femmes qui portent l’insigne: «Les funambules», parce qu’«ils sont sur le fil». «Certains pensent qu’on est des cow-boys, des frustrés, mais on est là pour remettre les gens face à leurs responsabilités, dit le policier. À la base, je ne voulais pas mêler mon job à ma musique. Finalement, j’ai eu envie de dire que ça fait partie de ma vie.» Mais Loïc n’a pas toujours été enclin à mettre sa vie professionnelle en avant. Ni même sa musique, d’ailleurs. Alors qu’il débute à la guitare à l’adolescence, il se met à composer à 25 ans, parallèlement à des cours de perfectionnement, et c’est son prof qui l’encourage à enregistrer ses premières maquettes. «Mes chansons parlent de rencontres, d’amitié, d’amour. Je pensais garder ça pour moi. Mais il m’a convaincu», raconte le trentenaire. Il sort un premier EP en 2016, «Un petit peu comme…». «J’avais l’impression d’être un usurpateur, reconnaît-il. D’ailleurs, le titre signifie que je fais un petit peu comme les autres, c’est mon petit défi dans mon coin.»

La révélation Kochmann

Une rencontre va le pousser à persévérer, à s’affirmer et même à sortir son deuxième EP: Michel-Yves Kochmann, plus connu en tant que guitariste d’Alain Souchon. «Ce n’est que lorsque j’ai commencé la guitare que je l’ai découvert, que j’ai été attiré par les sons qu’il parvient à sortir, raconte Loïc. Avant, j’allais voir Souchon avec mes parents sans trop le remarquer. Petit à petit, j’ai essayé de prendre contact avec lui sur les réseaux sociaux, mais il était méfiant. Je faisais quatre heures de route pour aller le voir dans des petits clubs. Un vrai lien s’est finalement créé et il m’a fait des critiques constructives sur mon premier disque. Quand j’ai annoncé sur ma page Facebook que j’allais faire un deuxième, il m’a répondu: «Si ça t’intéresse, je fais de la réalisation.» J’ai tout de suite répondu oui!»

S’ensuit une douzaine de trajets vers Paris. Michel-Yves Kochmann est à la réalisation, tandis que Mathieu Rabate, l’un des plus grands batteurs de France, participe à l’enregistrement, et la Lausannoise Joëlle Cachin y fait les chœurs. Guitare, mandoline ou claviers enrichissent «Comme Sophie Marceau», alors que «Si vous la connaissez» présente un style plus épuré. «Sur le premier disque, j’avais de la peine avec le fait d’être seul, le message que ça faisait passer. Là, c’est du partage et j’en suis plus fier», sourit Loïc, qui souligne que ce sont les harmonies qu’il aime chez Michel-Yves Kochmann: «Il a toujours la bonne note au bon moment, sans être un hypertechnicien. Je l’entends, sur ce disque, certaines de mes phrases ressortent grâce à ce qu’il a mis derrière. C’est exactement ce qu’il fait avec Souchon.»

C’est aussi à l’Alsacien que l’on doit l’affirmation de Loïc dans son rôle de policier-chanteur. «Il m’a dit: pour réussir, il faut un tube et une particularité. La mienne, c’est d’être flic.» Et qu’en pensent ses collègues? «Ils me retrouvent dans mes chansons. Je suis quelqu’un de posé, qui s’énerve très rarement.» Posé mais tout de même armé d’une guitare. (Le Matin)