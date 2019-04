Dans un stade plein à craquer ou via de multiples retransmissions, des dizaines de milliers de personnes ont assisté jeudi à la cérémonie organisée à la mémoire Nipsey Hussle. Le rappeur américain a été abattu le 31 mars dans son quartier de Los Angeles.

Pour la plupart jeunes noirs ou latino-américains, souvent vêtus de t-shirts frappés d'une photo de l'artiste mort à 33 ans, les fans avaient commencé à affluer tôt jeudi matin en direction du Staples Center, célèbre stade situé au coeur de Los Angeles qui avait également accueilli les obsèques publiques de Michael Jackson en 2009.

Un portrait géant de Nipsey Hussle, né Ermias Asghedom, avec ses dates de naissance et de mort, ornait la façade de ce lieu emblématique de la ville. Certains fans étaient venus de loin, comme Ron Solomon, qui a pris l'avion depuis Atlanta pour faire ses adieux à Nipsey Hussle. «Tout ce qu'il a vécu, c'est aussi ce en quoi je crois (...) Soutenir les siens, ne pas laisser le système nous vaincre», a-t-il expliqué au «New York Times».

«Il avait grandi dans le milieu des gangs, dont les gens ne sortent pas vivants. Mais il venait d'une famille aimante et il s'est investi dans sa communauté. Il y a créé des emplois. Que demander de plus?», a estimé Tanika Johnson, jeune femme qui travaille dans un salon de coiffure voisin du magasin de vêtements ouvert par Nipsey Hussle, près duquel il a été tué.

Pacificateur

Au total, 21'000 places avaient été offertes gratuitement sur internet au public par les organisateurs de cette «célébration de la vie». Elles s'étaient arrachées en seulement quelques minutes.

De nombreuses célébrités, comme le rappeur Snoop Dogg, également originaire de Los Angeles, le chanteur Anthony Hamilton et Stevie Wonder - qui a interprété deux chansons pour le public - avaient fait le déplacement. Au lendemain du drame, de nombreuses stars avaient rendu hommage au rappeur issu de la scène rap underground, qui à défaut de grand succès commercial, bénéficiait de l'estime du monde du hip-hop.

Nipsey Hussle avait notamment composé des titres pour des chanteurs affiliés à des gangs rivaux, celui des Crips auxquels il avait appartenu, mais aussi les Bloods, leurs grands rivaux, a relevé Snoop Dogg, saluant son rôle de pacificateur luttant contre la violence des rues. Le rappeur était lui-même vêtu tout de bleu, couleur des Crips dont il a également fait partie.

«Il voyait l'espoir»

Devant l'affluence, la cérémonie a débuté avec une heure de retard, alors qu'un D.J. jouait l'album «Victory Lap», qui avait valu à Nipsey Hussle une nomination aux derniers Grammy Awards.

Le cercueil du rappeur, entouré de centaines de fleurs, était disposé au milieu de la scène où les membres de sa famille sont chacun à leur tour venus prendre la parole. «Tout ce qu'il mettait dans sa musique, c'était lui», a lancé son frère Samuel Asghedom.

Un message adressé par l'ancien président américain Barack Obama à la famille du défunt a également été lu sur scène. «Je ne connaissais pas Nipsey mais j'ai découvert sa musique grâce à mes filles», a écrit M. Obama.

«Il a été un exemple à suivre pour les jeunes gens», a-t-il poursuivi, louant son engagement social dans le quartier défavorisé de Crenshaw, dans le sud de Los Angeles. «Alors que la plupart des gens ne voyaient que des gangs, des balles et du désespoir, Nipsey voyait du potentiel. Il voyait l'espoir», a relevé Barack Obama.

Querelle personnelle

A l'issue de la cérémonie, une procession devait traverser cette partie de la ville pour permettre à tous de lui rendre un dernier hommage. Des milliers de fans étaient déjà répartis sur le parcours, long d'une quarantaine de kilomètres.

Eric Holder, 29 ans, a été arrêté pour le meurtre du rappeur. Identifié grâce à des images de vidéo-surveillance, le jeune homme a plaidé non coupable et on ignore encore avec précision les motifs du meurtre de Nipsey Hussle. Selon la police, le drame serait lié à une querelle personnelle entre les deux hommes mais n'aurait pas de lien direct avec des gangs locaux, une piste envisagée initialement. (ats/nxp)