Madonna a confirmé dans une vidéo publiée sur Instagram l'arrivée prochaine de son nouvel EP, son premier disque depuis 2015, «Rebel Heart». «J'ai décidé d'appeler mon disque «Madame X»...», la voit-on confier à des amis lors d'un dîner alors qu'un extrait d'une nouvelle chanson est diffusé en fond sonore. On l'entend ensuite parler au téléphone et ajouter: «Madame X est un agent secret qui voyage à travers le monde, change d'identité, se bat pour la liberté, apporte de la lumière dans des endroits sombres.»

«Espionne dans la maison de l'amour»

La voix de Madonna décrit ensuite son alter ego. « Elle est danseuse, professeure, cheffe d’État, femme de ménage, cavalière, détenue, étudiante, mère, enfant, enseignante, religieuse, pêcheur, sainte, put*** et espionne dans la maison de l'amour. Je suis Madame X», déclame-t-elle. Madonna a posté deux autres clips et les a sous-titrés: «Madame X est une espionne dans la maison de l'amour...» et «Quelle chanson est Madame X en train de jouer...»

En attendant l'Eurovision

La Material Girl devrait interpréter l'une de ses nouvelles chansons au concours de l'Eurovision à Tel Aviv, en Israël, le mois prochain. Elle y chantera également un de ses anciens succès. Suite à l'annonce de sa participation au concours de chant, des activistes luttant contre l'actuel gouvernement israélien ont demandé à la popstar de boycotter ce concert inattendu afin de protester contre le traitement réservé par le pays à leurs voisins palestiniens. Son apparition aura lieu alors qu'elle se prépare aussi pour sa première tournée mondiale en trois ans. (Le Matin)