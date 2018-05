Est-ce exactement la même vidéo? Un mois après la sortie de leur titre «La Même», Maître Gims et Vianney sont accusés de plagiat. Sur Twitter, la photographe et réalisatrice Charlotte Abramow a souligné les troublantes ressemblances entre le clip des deux artistes et celui qu'elle a réalisé pour le titre «Les Passantes» de Georges Brassens, sorti le 8 mars.

«Bah c'est la même du coup?», a-t-elle écrit sous un montage de différents plans des deux clips. Il y a comme une petite ressemblance, non?

Bah c'est la même du coup non ? @MaitreGIMS @VianneyMusique Aïe Aïe Aïe... pic.twitter.com/IDLsSOgwLp — Charlotte Abramow (@Chabralove) 21 mai 2018

(Le Matin)