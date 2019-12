Mariah Carey est de retour au sommet du classement des singles Billboard avec son hit «All I Want For Christmas Is You». La star, qui a sorti le morceau en 1994, n'était pas encore remontée sur la première place avec ce titre, malgré plusieurs incursions dans les charts au fil des années. En décembre 2017, le tube avait même grimpé jusqu'à la 3e place.

Seuls les Beatles ont fait mieux

«All I Want For Christmas Is You» est donc le premier morceau de Noël à s'imposer sur la liste des morceaux les plus populaires en soixante-et-un ans. Il s'agit par ailleurs du 19e No 1 de Mariah Carey, ce qui en fait l'artiste solo avec le plus de hits dans l'histoire du classement établi par Billboard. Seuls les Beatles en ont plus, avec 20.

Sur Twitter, Mariah Carey a célébré ce succès en postant «On l'a fait», et en partageant un lien vers un article de Billboard célébrant son nouveau succès.

Evidemment, on se le réécoute pour le plaisir!

Cover Media / lematin.ch