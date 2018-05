Maurane, décédée lundi soir, était une habituée de la Suisse. Elle a chanté à plusieurs reprises avec Pascal Auberson dès les années 1980.

Le Vaudois comptait parmi ses amis, son «chouchou», comme elle l'avait confié à 24 Heures en 2016, alors qu'elle venait de participer quelques mois plus tôt, en décembre 2015, au spectacle «Tous en choeur» dédié au parolier Luc Plamondon. C'était d'ailleurs sa dernière apparition sur scène en Suisse, selon Pierre Smets, fondateur de Tous en choeur.

Enthousiasmée par cette formule qui combinait quelque 200 choristes réunis autour d'un artiste, la chanteuse avait prévu de revenir en décembre 2016 à Montreux. Mais elle avait finalement dû annuler sa venue en Suisse en raison de son opération des cordes vocales.

«Maurane, c'est une des plus belles voix qui s'en va», témoigne Pierre Smets. «Elle était à la fois force et fragilité, d'un caractère qui ne souffrait d'aucune limite».

Débuts avec Auberson

Le public suisse l'avait découverte avec Pascal Auberson aux prémices de leurs carrières. En 1984, ils avaient monté un concert en faveur de l'Ethiopie. «Un des plus beaux souvenirs que je garde de Maurane», selon Pascal Auberson.

Habillée en rose, l'artiste belge avait chanté aux côtés d'autres musiciens romands tels que Léon Francioli et Jean-François Bovard, Michel Bühler et Graeme Allwright Cover. «Il en était ressorti une très belle musicalité, mêlant différents styles, dans une ambiance empreinte de beaucoup d'insouciance», se rappelle le Lausannois.

Elle avait été plus tard l'invitée du théâtre de Beausobre à Morges en 2004, et bien d'autres sans oublier la scène du Paléo (1985, 1987 et 1997). «Maurane, c'était un mélange d'énergie et de mélancolie, très inspirée par Jacques Brel, sa référence absolue», se rappelle Daniel Rossellat, patron du Paléo.

Artiste engagée, elle s'était investie dans la lutte contre le sida et avait participé à plusieurs levées de fonds pour les Restos du Coeur, la Soirée des Enfoirés ou Sol en Si. Maurane s'était quelque peu effacée au début des années 2000 avant de rebondir avec un disque en hommage à Claude Nougaro en 2009. (ats/nxp)