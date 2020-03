Après le procureur écrivain, voila le procureur musicien! À Neuchâtel, Nicolas Feuz écrit des polars «pleins de bruit, de fureur, de violence et de sexe», selon la lecture qu'en a fait «L'Illustré». À Porrentruy, Séraphin Logos (27 ans) jouera de la guitare au sein du groupe «Silver Dust», ce qui lui demande «un brin d'extravagance», selon «Le Quotidien Jurassien».

Un procureur rockeur? Assurément! Costume et maquillage feront de lui «Neiros», au sein d'une formation très théâtrale, avec à la baguette Kiki Crétin, ancien gardien du HC Ajoie et du HC Bienne.

Années 70

Un procureur dans une équipe de rockeurs, est-ce bien raisonnable? «Rien à craindre: notre rock est propre!», rigole Christian «Kiki» Crétin. «Ni fumette, ni beuverie: le rock des années 70 a évolué», reprend le leader de «Silver Dust», en faisant la promotion une image «ultra clean».

«De tout temps, je me suis laissé inspirer par le groupe américain «Kiss» et son «no Drugs & no Alcohol», qui en fait la formation de septuagénaires qui tourne le plus dans le monde entier, encore et toujours», détaille Kiki Chrétin, alias «Lord Campbell».

Vie saine

«Notre vie est très saine», confirme le procureur extraordinaire Séraphin Logos. À moins qu'il n'ait dit «scène»... Ce n'est pas sa robe qui fait le guitariste, mais sa personnalité et son jeu de guitare propre et musclé.

Après avoir joué en vidéo à «Guitar Hero», Séraphin Logos a pris des cours de guitare à 15 ans auprès de... Kiki Crétin, par l'entremise de ses parents.

Calme et posé

«C'est quelqu'un de très calme et très posé», dit Kiki Crétin de son guitariste. En route vers de nouvelles aventures, avec un concert qui fera date pour le procureur, le 26 juin prochain à Madrid, pour le «Rock The Night Festival», si aucun virus ne l'annule.

«On répète le soir et le week-end, et je prendrai les concerts sur mes vacances», précise le procureur extraordinaire, qui ne le restera pas très longtemps: le poste qu'il occupe provisoirement a été mis au concours et Séraphin Logos ne s'ets pas porté candidat, sans pour autant quitter le Ministère public.

Vincent Donzé