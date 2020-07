La société de droits d'auteur SUISA a approuvé un fonds d'aide de 1,5 million de francs pour les compositeurs, paroliers et éditeurs de musique. Ce soutien vise à compenser les pertes consécutives à l'annulation d'événements liée à l'épidémie Covid-19.

Cette mesure de soutien a été adoptée en avril dernier par le Conseil de SUISA, en raison de la situation précaire à laquelle les créateurs de musique sont actuellement confrontés. Ce fonds a été approuvé le 26 juin lors de l'assemblée générale de SUISA à une large majorité, a indiqué mercredi la SUISA dans un communiqué.

Jusqu'à présent, les membres de SUISA avaient déjà la possibilité de percevoir des avances sur leurs redevances de droits d?auteur. La réglementation est désormais étendue. Par ailleurs, les auteurs membres de SUISA devant faire face à une situation financière difficile peuvent également bénéficier d'une aide de la part de la fondation de prévoyance sociale.

Aides renforcées

Avec le fonds nouvellement créé, les aides déjà existantes de SUISA en faveur de ses membres se voient renforcées, écrit la société de gestion des droits d'auteur. Le fonds d'aide ne permet pas de compenser les cachets non perçus, mais peut couvrir l'absence de revenus liés aux droits d'auteur.

Lors de leur assemblée, les membres ont également élu la yodleuse, chanteuse et compositrice Melanie Oesch au Conseil pour le mandat en cours jusqu'en 2023. Melanie Oesch et son groupe Oesch's die Dritten figurent parmi les plus célèbres représentants de la musique folklorique. Elle remplace le compositeur et chef d'orchestre Reto Parolari, décédé en décembre dernier. (ats/Le Matin)