Nancy et Frank Sinatra avaient eu trois enfants. Ils ont divorcé en 1951, après 12 ans de mariage.

Dix jours seulement après son divorce, Frank Sinatra se remariait avec l'actrice Ava Gardner. Nancy Sinatra, elle, ne s'est jamais remariée et a passé sa vie à Beverly Hills, en Californie.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. ????????