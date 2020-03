Les patrons de la maison de disques de Nicki Minaj ont félicité la chanteuse et créatrice du tube «Anaconda» car elle a été distinguée comme la rappeuse la plus riche de tous les temps.

Ses mentors chez Young Money affirment que la valeur nette de Nicki Minaj a dépassé les 100 millions de dollars nets et ils ont fêté cela par un tweet, lundi 16 mars.

Nicki Minaj has become the first female rapper in history to amass a $100 million net worth ???? #QueenTingz ???? pic.twitter.com/pYXDJRTGSo