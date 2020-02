Noir Désir s'est séparé il y a dix ans, après le départ de Serge Teyssot-Gay, pour «désaccords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat». Le groupe n'avait alors depuis plus fait parler de lui. Jusqu'à l'annonce de la sortie de «Débranché», un album live acoustique, paru le 24 janvier dans le plus grand secret.

Disponible en CD et en double vinyle, il réunit des inédits enregistrés à Milan en 2002, ainsi qu'un concert de Buenos Aires enregistré en 1997 déjà disponible sur le DVD «Noir Désir en image».

«Simplement quelque chose de musical»

«Aujourd’hui nous présentons simplement quelque chose de musical, c’est ce qui était et restera le propos de Noir Désir. Il n’aurait jamais dû en être autrement…», explique Denis Barthe, le batteur du groupe, au «Parisien».

«Des visages des figures» (live à Radio Popolare, Milan / 2002)

Aucune reformation du groupe ne semble à l'ordre du jour. Bertrand Cantat tente de poursuivre sa carrière en solo après avoir purgé sa peine pour avoir tué Marie Trintignant. Le chanteur de Noir Désir avait écopé de 8 ans de prison et avait été libéré pour bonne conduite en 2007.

Cover Media / LeMatin.ch