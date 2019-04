C'est la traditionnelle course aux billets du Paléo qui a débuté ce mercredi 3 avril à midi. Sur Internet mais aussi dans les files d'attente «physiques», notamment devant les bureaux du festival, à l'Asse.

Il ne restait plus de billets pour le vendredi (Damso, Soprano, Angèle) après 49 minutes. D'abonnements 6 jours non plus. C'est le mardi qui a ensuite affiché complet (Twenty One Pilots, Christine and The Queens, Les cowboys fringants), comme l'annonçait le compte Twitter du Paléo à 14 h 38.

Ce mercredi soir, 90% des billets sont vendus et il en reste pour toutes les autres soirées, même s'il ne s'agit que d'une poignée pour le mercredi et le jeudi. Le Paléo se félicite déjà du résultat, soulignant qu'il s'agit de l'équivalent de cinq stades de football et que peu d'événements en Suisse peuvent en dire autant.

Selon les organisateurs, les premières personnes en quête de billets sont arrivées devant les bureaux du festival avec le dernier train mardi soir à minuit.

À 12 h 07, le compte Twitter du Paléo annonçait que 30 000 personnes étaient dans la file d'attente (Internet).