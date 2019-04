C'est la traditionnelle course aux billets du Paléo qui a débuté ce mercredi 3 avril à midi. Sur Internet mais aussi dans les files d'attente «physiques», notamment devant les bureaux du festival, à l'Asse.

Le mardi n'est plus disponible (Twenty One Pilots, Christine and The Queens, Les cowboys fringants), a annoncé le compte Twitter du Paléo à 14 h 38.

Le MARDI n'est plus disponible. Il RESTE DES PLACES pour mercredi, jeudi, samedi et dimanche. #paleo2019 #paleofestival — Paléo Festival Nyon (@PaleoFestival) 3 avril 2019

Le vendredi n'était plus disponible (Damso, Soprano et Angèle), après 49 minutes. Les abonnements 6 jours non plus.

Le VENDREDI n'est plus disponible, les ABOS 6 jours non plus. Il RESTE DES PLACES pour tous les autres jours. #paleo2019 #paleofestival — Paléo Festival Nyon (@PaleoFestival) 3 avril 2019

Il reste des billets pour tous les autres jours. D'ailleurs, il n'y a plus de file d'attente sur le site Internet du Paléo.

Selon les organisateurs, les premiers festivaliers sont arrivés avec le dernier train mardi soir à minuit.

À 12 h 07, le compte Twitter du Paléo annonçait que 30 000 personnes étaient dans la file d'attente (Internet).