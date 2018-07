Depeche Mode et Kaleo ouvriront les feux mardi au Paléo Festival. Jusqu'à dimanche, quelque 230'000 personnes vont déferler sur la plaine de l'Asse, à Nyon.

«Nous sommes prêts. La table est mise pour un menu très copieux», a lancé lundi Daniel Rossellat, patron du festival. Orelsan, Gorillaz, The Killers, Indochine, MGMT, Lenny Kravitz et Bernard Lavilliers seront quelques-unes des têtes d'affiche de cette 43e édition.

Le montage s'est déroulé sous les meilleurs auspices. Le chantier a été arrosé de soleil. Partout sur le site, des centaines de personnes s'affairaient lundi pour régler les derniers détails.

Un voeu pour du soleil

La météo s'avère plus incertaine pour les prochains jours. Quelques pluies sont annoncées. Sur une nouvelle installation interactive, une lanterne géante, les festivaliers peuvent écrire un voeu: «j'ai écrit douze fois, il faut du soleil», s'amuse Daniel Rossellat.

Six jours durant, Paléo va fêter la musique, mais pas seulement. De nombreuses animations, des spectacles de rue, des curiosités architecturales et des spécialités culinaires de divers pays complètent un programme désormais bien rodé.

Clown et Village du monde

La Ruche propose un espace dédié aux spectacles de rue, au cirque et au jeu clownesque. Cette année, avec «Deep», les élèves de la HES-SO proposent six animations qui ont pour décor un récif corallien.

Au Village du Monde, qui met à l'honneur l'Europe du Sud, le site prend des airs de piazza méditerranéenne avec des arcades en bois, des fontaines et des végétaux. «Même si ces pays sont aux portes de la Suisse, le dépaysement sera total», promet Amaryllis Blanchard, la responsable du Village.

Billets en vente

Comme chaque année, le festival affiche complet, mais 1500 billets seront mis en vente chaque matin pour tenter de casser le marché noir. Sur internet, car aucun billet ne sera vendu sur place.

Le budget avoisine les 27 millions de francs, soit deux millions de plus que l'an dernier. La vente des billets et des abonnements devrait financer la moitié de ce montant. Le reste provient des sponsors, des bars et des stands. (ats/nxp)