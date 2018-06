Vendredi sur Mer, c’est elle: Charline Mignot, 22 ans. Elle a tapé dans l’œil de la presse branchée parisienne avec sa pop scandée à la limite du rap, entendue sur son EP «Marée basse». Elle la surnomme «la nouvelle frenchy à suivre». En réalité, la demoiselle est Genevoise et s’est échappée à Lyon dans une école d’art avant de rejoindre la capitale pour se consacrer à la musique. Encore inconnue en Suisse, Charline a décroché son téléphone mercredi pour se présenter, depuis la Normandie…

Que faites-vous au nord de la France?



Je finis mon album. Avec Lewis OfMan, on s’est mis au vert pour composer et enregistrer des maquettes. Le studio, ce sera pour plus tard et la sortie en 2019. On a une dizaine de titres, le projet évolue mais dans la continuité.

Quel effet ça fait d’être «la nouvelle frenchy à suivre»?



Ça fait très plaisir. Mais que ce soit ça ou «la révélation», ce sont des titres qu’on peut donner à tout le monde. Je n’aime pas qu’on mette la musique dans des cases. Qu’on fasse du rap ou de la chanson française, de toute façon aujourd’hui, tout a tendance à se rejoindre.

C’est par la photographie que Vendredi sur mer est né, c’est juste?



Oui. J’ai toujours écrit des mininouvelles ou des poèmes, ce qui me passait par la tête. Mais pour moi. C’était un passe-temps. Puis, quand j’ai commencé une école d’art à Lyon, j’ai fait une vidéo. Il me fallait une chanson pour l’accompagner mais je n’en trouvais pas qui corresponde. Alors je l’ai écrite et un ami d’Annecy m’a composé un instru. Ça m’a plu, mais je n’envisageais pas de faire de la musique.

Puis vous rencontrez celui qui deviendra votre manager, Paul…



Il m’a dit qu’il avait écouté ma chanson «Est-ce que tu t’en souviens?» et qu’il fallait continuer. Je ne sais pas comment il l’a trouvée, elle était enfouie au fin fond d’Internet! Il venait de lancer son label, Profil de face, et il m’a tout de suite parlé de vinyle, de mastering, je ne comprenais rien et je n’ai pas osé dire non.

Vous scandez les mots un peu comme si c’était de la poésie. Vous n’êtes pas encore prête à chanter?



Sur l’album qu’on est en train de préparer, je chante quelques refrains. Mais je ne faisais pas ça avant car je ne suis pas une chanteuse, j’avais peur de faire des fausses notes et c’était plus simple de parler. Je m’y mets petit à petit en concert, et c’est plus entraînant. C’est juste qu’il ne faut pas avoir peur de sa voix. D’ailleurs, les premiers live étaient compliqués.

À quoi ressemblent vos concerts?



On est trois sur scène. Une danseuse, un danseur et moi, qui ai un pédalier pour démarrer mes titres. C’est comme une pièce de théâtre où chaque chanson est un tableau.

Qu’est-ce que ça représente pour vous de jouer au Paléo?



Ça me fait très plaisir. Je n’ai fait qu’un seul concert en Suisse (ndlr.: aux Hivernales, à Nyon, en février dernier) et j’attends avec impatience de conquérir mon propre territoire. C’est frustrant de ne pas chanter dans sa région natale.

Vos morceaux contrastent entre joie et tristesse. Quelles sont vos inspirations?



Les textes sont presque autobiographiques. Pour l’album, je me suis inspirée de musique de films de Valdimir Cosma et de Philippe Sarde, mais aussi de Nicole Croisille. J’aime bien dans cette époque où les chansons d’amour étaient à la fois tristes et sensuelles.

Qui est Lewis OfMan, celui qui compose les musiques?



C’est un jeune garçon très doué que j’ai rencontré par l’intermédiaire de mon manager. Il m’a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit: triste mais pas trop, revanchard mais pas méchant. (Rires.) Il m’a regardé avec de gros yeux et finalement ses prods étaient exactement ce que je voulais, Aujourd’hui, il connaît mes humeurs.

La marque Sonia Rykiel a utilisé votre titre «La femme à la peau bleue» pour un défilé. Quelle est l’histoire derrière ce coup?



Ils m’ont invitée au défilé, je ne sais pas trop pourquoi. C’est une fois là-bas que je l’ai entendu! Ça a été le déclic: je me suis dit que ce que je faisais avait de l’importance, et je me suis impliquée de plus en plus dans la musique. Je m’ennuyais à l’école de photo – je pense que ce n’était pas pour moi – alors j’ai arrêté avant la troisième année. Ce qui me plairait c’est de réaliser mes prochains clips, de les imaginer comme des courts-métrages.

Vu vos origines genevoises, pourquoi ne pas avoir choisi le nom Vendredi sur lac?



(Rires.) Je ne me suis jamais posé la question! J’imagine que c’est parce qu’un lac a une fin contrairement à la mer où il y a cette idée de prendre le large. (Le Matin)