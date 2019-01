De Lisa Simone à Lizz Wright en passant par Youn Sun Nah, les grandes chanteuses de jazz étaient en nombre sur l'affiche 2018 du Cully Jazz. Une nouvelle positive que le festival tenait à revendiquer, tout en en reconnaissant qu'il s'agissait d'un hasard de la programmation. La manifestation organisait également un débat et une session d’écoute autour de la place des femmes dans le jazz et proposait même les billets de concert 18,1 % moins cher pour le public féminin lors de la Journée internationale des droits des femmes. Le Cully Jazz irait-il plus loin en 2019 et, pourquoi pas, réussirait-il la parité homme-femme?

C'était être beaucoup trop optimiste, voire demander l'impossible. Le festival dévoile ce mercredi la programmation de sa 37e édition et les chiffres sont là: sur les 36 concerts payants, 11 sont assurés par des femmes, dont 3 pour ouvrir les feux le vendredi 5 avril. Il s'agit de la nouvelle perle de la scène jazz anglaise Nubya Garcia (Next Step), la diva punk Sarah McCoy (Temple) et surtout Oumou Sangaré (Chapiteau), l'inoxydable madone malienne ou celle «à qui Aya Nakamura consacre une chanson», selon la génération à laquelle on appartient.

Beaucoup de critères à prendre en compte

«Comme l'an dernier, ce nombre est dû au hasard, explique Jean-Yves Cavin, codirecteur du Cully Jazz festival. Mettre en avant les femmes reste, pour nous, l'un des critères importants. Mais, dans la programmation, il y en a tellement d'autres qui entrent en ligne de compte, que ce soit la provenance – on essaie de mettre en avant les artistes suisses –, le cachet, l'actualité de l'artiste. En ce qui concerne les têtes d'affiche, un des critères principaux reste leur capacité à remplir une salle et heureusement ou malheureusement le sexe a peu d'importance.»

On peut aussi parler de hasard quant à la tonalité de cette 37e édition. Une année très équilibrée avec une petite touche plus pop qui n'existerait pas sans la présence de Thomas Dutronc (accompagné de ses Esprits manouches le jeudi 11 avril au Chapiteau), selon Jean-Yves Cavin. «Mais le jazz a une certaine tendance à aller regarder ce qui se fait dans les autres musiques, note-t-il. Il est donc de plus en plus métissé, ça se voit sur pratiquement toute notre programmation.» Pour n'en citer que deux: Ezra Collective, qui est influencé par les Caraïbes (11 avril, Next Step), et le rappeur Black Milk, dont les instrumentations flirtent avec le jazz (9 avril, Next Step). «Je trouve ça très intéressant. Et surtout ça fait du bien aux musiciens de ces différents styles que d'autres viennent apporter leur savoir-faire.»

Un nouveau caveau

Côté Suisses, après son concert événement en 2018, la chanteuse Elina Duni est déjà de retour, cette fois avec Marc Perrenoud et David Enhco (8 avril, Next Step). Léo Tardin viendra en piano solo (13, Union vinicole) et Julian Sartorius en autobus. L'ancien batteur de Sophie Hunger se prête en effet au jeu du concert itinérant durant une quinzaine de kilomètres avant de rejoindre le local de stockage du festival, à Granges, pour présenter son set solo (13 avril). Des Suisses, on en écoutera encore plein d'autres au Off, qui propose plus de 110 concerts gratuits. À noter qu'un nouveau caveau ouvre ses portes: le Kaffee Lutz, à la rue du Temple.

Notre coup de coeur

Enfin – et c'est un hasard – nous donnons notre vote à une soirée qui respecte la parité homme-femme: celle de clôture, le samedi 13 avril au Chapiteau avec Mahalia et Jacob Banks. La première, âgée de 19 ans, a une incroyable voix soul et un charme qui ont déjà séduit Ed Sheeran, Kendrick Lamar ou Emeli Sandé, dont elle a assuré les premiers parties. «Elle a une telle présence, elle est stupéfiante, adhère Jean-Yves Cavin. J'ai dû regarder sa vidéo de «Sober» une quinzaine de fois!» Quant au deuxième, avec sa voix rauque et puissante qu'il sublime dans la pop, l'afro, le reggae ou l'electro, il est tout simplement le nouveau prince de la soul. «Je me réjouis beaucoup de terminer le festival avec cette soirée», conclut le co-directeur du Cully Jazz. Et nous donc!

Mahalia, «Sober»

Programmation complète: cullyjazz.ch (Le Matin)