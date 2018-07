La chanteuse américaine Patti Smith sera la tête d'affiche d'un concert caritatif en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique à San Francisco en septembre. Le spectacle doit clôturer une rencontre de trois jours sur le climat entre dirigeants locaux.

Le gouverneur de Californie Jerry Brown est à l'origine de l'événement, alors que le président américain Donald Trump s'inscrit à rebours des efforts mondiaux pour enrayer la montée des températures, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La marraine du punk, Patti Smith, 71 ans, a joué ces dernières années dans de nombreux concerts caritatifs. Elle partagera l'affiche à San Francisco avec le guitariste de Grateful Dead, Bob Weir, et le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea.

Parmi les autres noms figurent notamment la chanteuse française Imany et le militant et musicien tibétain Tenzin Choegyal. «Dans le monde de la musique, la meilleure façon de progresser est de collaborer. Et il en va de même avec la question cruciale du changement climatique», a déclaré la fille de Patti Smith, Jesse Paris Smith, une musicienne engagée, elle aussi.

Le concert servira à récolter des dons pour des associations oeuvrant contre le réchauffement climatique et pour le programme de développement de l'ONU. (ats/nxp)