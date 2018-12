Robin Thicke et Pharrell Williams ont été définitivement condamnés pour le plagiat d'un titre de Marvin Gaye dans leur tube «Blurred Lines», et devront payer au total près de 5 millions de dollars d'indemnités aux héritiers du chanteur, ont rapporté jeudi des médias américains.

C'est un juge de Los Angeles qui vient selon eux de confirmer l'arrêt rendu en mars par la cour d'appel de Californie. Cet arrêt condamnait Robin Thicke et Pharrell Williams pour avoir porté atteinte aux droits d'auteur de Marvin Gaye, décédé en 1984, en copiant partiellement son titre de 1977 «Got to Give It Up».

En première instance en 2015, les deux chanteurs avaient été condamnés à verser 7,4 millions de dollars de dommages intérêts aux héritiers de Marvin Gaye, un montant ensuite revu à la baisse.

Le jugement rendu à Los Angeles le 6 décembre a fixé à près de 5 millions de dollars au total les indemnités que devront payer les deux artistes et la maison d'édition de Pharrell Williams. En outre, les héritiers auront le droit à la moitié des recettes futures de «Blurred Lines», la chanson la plus vendue dans le monde en 2013.

