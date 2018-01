Joli coup pour Festi'neuch, qui annonce la venue d'Eddy de Pretto sur les Jeunes-Rives, le 15 juin 2018. Le Français, hipster en claquettes-chaussettes, a été lauréat du prix Inrocks Lab et de celui du Printemps de Bourges. Celui que les médias surnomment «le phénomène» depuis la sortie de «Kid», son premier EP, propose une musique fraîche et étonnante qui mêle la chanson au rap. Sur scène, Eddy de Pretto est tout aussi surprenant, puisqu'il se produit accompagné d'un batteur… et de son iPhone.

Lors de sa 18e édition, du 14 au 17 juin 2018, Festi'neuch accueillera également Roger Hodgson, Julien Clerc, Keny Arkana, Imany et Warhaus. Orelsan, qui fait un tabac dans les charts avec l'album «La fête est finie», sera l'une des têtes d'affiche de la soirée d'ouverture. Le reste de la programmation sera annoncé ultérieurement.

Les artistes déjà annoncés. Jeudi 14 juin 2018: Orelsan. Vendredi 15 juin 2018: Roger Hodgson, Julien Clerc, Eddy de Pretto, Keny Arkana. Samedi 16 juin 2018: Imany, Warhaus. Infos et billetterie: www.festineuch.ch

Eddy de Pretto «Fête de trop»

