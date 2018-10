Le dimanche 22 mai 2016, Charles Aznavour avait convié «Le Matin» à son anniversaire. La mégastar parlait de vivre jusqu'à 299 ans. Souvenirs...

Pas de doute, Charles Aznavour a arrêté le temps. Le chanteur au plus de 100 millions de disques vendus fêtait le dimanche 22 mai 2016 à Genève ses 92 printemps dans une forme à faire pâlir les sexagénaires. «Mon secret? confie la mégastar tout sourire, de l’aquajogging, environ 350 mètres, seulement deux repas par jour, et rarement le soir. Quant au petit-déjeuner, j’ai remplacé le beurre sous la confiture par une pâte de cacahuète. C’est très sain.»

Ils étaient tous là au restaurant japonais MoshiMoshi géré par Rachid Ben Aka et Katia, sa fille, la chanteuse qui l’accompagne régulièrement dans ses tournées. Ulla, l’épouse, Misha et Nicolas, deux de ses fils, et Jean-Rachid, son gendre, figuraient aussi parmi les convives.

Il veut vivre jusqu’à 299 ans

«J’ai lu que l’homme pouvait vivre jusqu’à 300 ans, 299e suffisent.» Quant à son cadeau d’anni, un jeu d’échecs en marbre offert par la mission d’Arménie à Genève, il a encore acéré son humour: «Je ne comprends pas pourquoi on offre un jeu d’échecs à quelqu’un qui a réussi sa vie.»

Pour le reste, Charles Aznavour poursuit sa carrière à un rythme endiablé. Une série de concerts au Japon est prévue en juin, des concerts en France à la rentrée. «Pas de pause prévue avant huit ans, quand il aura 100 ans», a déjà annoncé Jean-Rachid, son conseiller, accompagné de Nicolas Aznavour, son manager. (Le Matin)