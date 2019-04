Le PALP, l'un des festivals les plus inventifs de Suisse romande, dévoile les grandes lignes de sa programmation de juillet et août. Un grand coup est à mettre à son actif: la venue du groupe américain Gossip, de nouveau réuni pour une tournée européenne qui marque le 10e anniversaire de l'album «Music For Men». Le trio de Beth Ditto se produira lors d'une Rocklette. C'est à dire qu'on pourra à la fois déguster sa musique et de la raclette, ça se passera le jeudi 15 août en plein air au barrage de Mauvoisin.

Également sous l'étiquette Rocklette, du couvert du Goly à la Cabane Brunet, sur les hauteurs du Val de Bagnes, on pourra se délecter des assauts soniques de The Growlers, The Young Gods, Kadavar, Tim Presley’s White Fence, Wand, Colour Haze, OM, Black Mountain, Monkey3, Yak, Kikagaku Moyo ou encore Naxatras.

Electroclette, Tourbillon et brunch

Son pendant elecro, l'Electroclette emmènera les festivaliers sur les hauts de Verbier, à 2200 m d'altitude, pour danser sur les rythmes de Monika Kruse, de Recondite ou encore de Monoloc (31 août et 1er septembre). Au programme aussi: des dizaines de fromages et des centaines de fendants.

À Sion, au château de Tourbillon, on pourra écouter Emilie Zoé et Rizan Said. À la place Centrale de Martigny, Miossec, Cat Clyde, Sandor, Charlotte Parfois, The Moonlight Gang ou encore Los Gatillos. À ne pas manquer, enfin, un brunch vertigineux sur le spectaculaire télésiège de la Breya, suivi d'un concert d'Anna Leone, la nouvelle voix de la folk scandinave.

Les billets et abonnements pour ces événements seront disponibles vendredi 5 avril dès 10 h sur www.palpfestival.ch (Le Matin)