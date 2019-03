«De mauvais goût», «abject»: le groupe de métal industriel allemand Rammstein, habitué des provocations, a recueilli une volée de critiques après la diffusion d'une vidéo où ses membres apparaissent en prisonniers de camp de concentration.

«La mise en scène des musiciens de Rammstein en détenus d'un camp de concentration condamnés à mort représente le franchissement d'une ligne rouge», s'est emporté le responsable des affaires d'antisémitisme au gouvernement allemand, Felix Klein, cité dans le journal populaire Bild Zeitung de jeudi.

Nouvel album à promouvoir

«Si cela ne devait servir qu'à promouvoir les ventes du nouvel album, alors je pense qu'il s'agirait d'une utilisation de mauvais goût de la liberté artistique», ajoute-t-il.

«Le groupe a dépassé les bornes avec cette vidéo», a abondé Charlotte Knobloch, ancienne présidente du Conseil central des Juifs, et figure de premier plan de la communauté juive d'Allemagne, «la façon dont Rammstein détourne la souffrance et le meurtre de millions de gens à des fins de divertissement est frivole et abjecte».

Une corde autour du cou

Le début de la vidéo du dernier titre du groupe intitulé «Deutschland», diffusée sur son site, montre ses musiciens habillés dans une tenue rappelant celle que portaient les détenus des camps nazis, une corde autour du cou, attendant apparemment d'être pendus.

Le charismatique chanteur Till Lindemann a la joue barrée d'un filet de sang provenant d'une plaie à l’œil droit. Un guitariste porte l'étoile jaune sur sa veste.

«La Shoah ne doit pas être utilisée à des fins de publicité», s'est énervé l'un des dirigeants du parti libéral (FDP) Alexander Graf Lambsdorff.

Rammstein, un goût pour la provocation

Fondé en 1994 par des musiciens originaires de l'ex-RDA communiste, Rammstein –dont le nom fait référence à la catastrophe aérienne sur la base américaine de la ville éponyme en 1988 – est le groupe germanophone le plus célèbre dans le monde avec plus de 20 millions d'albums vendus.

Il est connu pour ses spectaculaires performances sur scène à grand renfort de pyrotechnie et pour son goût de la provocation, qui lui ont déjà valu des accusations de proximité avec l'idéologie nazie, ce que les musiciens ont toujours fermement nié.

Un autre scandale

Le groupe avait notamment fait scandale en utilisant dans une vidéo en 1998 des images d'un film de propagande nazie «Olympia» de l'actrice et réalisatrice Leni Riefenstahl.

Dans une interview en 2006 à Playboy, Till Lindemann avait déclaré que le groupe ne recommencerait plus une telle chose. «Parce que j'en ai assez des allégations selon lesquelles nous sommes un groupe de la droite dure», avait-il dit. (AFP/Le Matin)