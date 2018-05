Le rappeur belge, qui sortira son nouvel album à la mi-juin, se produira en exclusivité à Rock Oz’Arènes avec cette unique date suisse durant les festivals de l’été. Cet invité surprise se produira samedi 18 août aux côtés de MHD, Stress, The Baseballs et Hot Dub Time Machine sur la grande scène.

Repéré par Booba en 2015, Damso intègre alors le collectif et label 92i, et signe chez Universal. Après une apparition sur le morceau «Pinocchio» de Booba qui le fait connaître du grand public, l’artiste sort son premier album «Batterie faible» en 2016, qui est certifié disque de platine.

Moins d’un an après «Batterie faible», Damso s’est imposé comme un artiste majeur, génie torturé ayant peu d’équivalent dans la qualité d’écriture et l’exigence artistique. Son second album «Ipséité» connaît un grand succès en France (certifié double disque de platine), Suisse et Belgique (certifié disque d’or dans ces deux pays).

Pour cette soirée du samedi 18 août, Rock Oz’Arènes lance une offre spéciale pour les familles, soit un billet valable pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans au prix avantageux de 200 francs.

(Le Matin)