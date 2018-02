On avait adoré le joyeux bordel que le rappeur avait mis au Lisztomania au dernier Montreux Jazz Festival, et plus on l'entend, plus on l'adore. Lui c'est Roméo Elvis (oui oui, ce n'est pas un pseudo, il se nomme Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken), et il a 25 ans et il a sorti aujourd’hui une version deluxe de «Morale», un album sorti en mars de l’année dernière et certifié depuis disque d’or en Belgique. Une version agrémentée de dix titres.

Avec son style décalé, ses longs cheveux, sa nonchalance cool, ses lyrics toujours hip-hop, ses touchantes confidences sur son problème d'acouphènes, le fils de deux artistes et le frère d'Angèle (voir ci-dessous), il se produira aux docks de Lausanne le vendredi 8 avril prochain.

Roméo Elvis à Montreux

Roméo Elvis se pose une «drôle de question»

Angèle, sa sœur chante «La loi de Murphy»: (Le Matin)