Prenez des BO de films des années 1970, mixez-les avec un soupçon de science-fiction, ajoutez-y un soupçon de rythmes organiques et de textes servant la mélodie: vous obtenez la radieuse épopée musicale que propose Bon Voyage Organisation avec «Jungle? Quelle Jungle?» son dernier album en date.

L’orchestre «concept» mené par Adrien Durand, génial producteur et bassiste français de 32 ans, se produira pour la première au Paléo, histoire de terminer avec un double feu d’artifice. Coup de fil alors que le maestro et son équipage répètent en studio.

Adrien, comment avez-vous procédé au casting de votre orchestre pour «Jungle? Quelle jungle?»

J’ai toujours voulu faire une sorte de All-Star de mes stars à moi! Je suis allé chercher tous les gens que je trouvais super pour les emmener sur BVO (ndlr: Bon Voyage Organisation). Certains sont là depuis un certain temps comme ce n’est pas notre premier disque, particulièrement Maude au chant, mais c’est vraiment des histoires de rencontres, comme avec Inor aux percussions que j’ai rencontré sur un morceau d’Amadou et Mariam (ndlr: il a produit leur dernier disque). Pour tous, ce sont des histoires comme ça, les réguliers, les invités.

Vous, vous êtes bassiste, compositeur, producteur

et accessoirement le patron de BVO. Vous êtes un monstre de créativité superactif? Je ne sais pas si je suis un monstre de créativité, mais c’est sûr que je suis superactif (rires)! J’aime jouer dans le groupe comme je réalise des disques pour d’autres de plus en plus. C’est donc l’occasion de maintenir mon niveau. Mais, surtout, plus le temps passe, moins j’ai l’impression d’avoir des choses à faire comme le concept et le propos de BVO sont compris et posés, alors je cherche des choses à faire!

Sur le propos, par exemple sur «Goma», le message en deuxième lecture est fort. C’est important pour vous?

Je n’essaie en aucun cas de faire de la musique à texte ou à message, mais j’aime, dans le contexte poétique de paroles qui ne sont pas premier degré, proposer un voyage réaliste. L’imagerie d’Épinal du voyage me plaît moins. On n’est pas forcé de faire du misérabilisme, ni d’avoir un avis, mais la difficulté qu’ont certains à vivre leur vie est tellement moins monotone que ce que l’on vit ici. Cela a un côté inspirant quand tout est à faire.

Oui, d’ailleurs tout l’album, bien qu’il soit joyeux à l’écoute, est un clair-obscur. Des contrastes sonores et contextuels.

Oh merci! J’adore ça le clair-obscur. C’est tellement plus intéressant, je trouve que ça manque un peu dans notre société. On est de moins en moins dans une culture d’opposition, on range tout dans des cases, notamment dans la musique. J’aime les contrastes, à mon avis, c’est ce qui a fait l’art du XXe siècle, tant dans l’art pictural, dans le cinéma, dans ce que j’aime. Mais honnêtement, je ne le réfléchis pas vraiment!

À la fin de la présentation de votre disque, il est écrit: «Comme le disait Frank Zappa «C’est la musique d’un film que nous n’avons pas encore assez d’argent pour terminer». Il raconterait quoi, votre film?

Je pense que ce serait une sorte de paysage sans histoire. Un peu à la «Koyaanisqatsi» de Godfrey Reggio. Et au milieu de ces paysages, je mettrais quelque chose qui n’a rien à foutre là!

Encore des contrastes! Comme vos codes couleur: rouge/bleu…

Oui! Alors pendant longtemps j’ai bossé avec la même graphiste et ça s’est construit comme ça. Et j’ai organisé la musique sur le principe d’une face bleue, une face rouge. Plus chaud, plus de percussion et des propos plus enjoués, et bleu, des choses plus dark et des sonorités plus urbaines. Le bleu c’est Paris la nuit, le rouge c’est Goma ou la Chine.

C’est quoi ce truc que vous avez développé avec la Chine?

Ce que je trouve incroyable, c’est que l’on en parle très peu par rapport à l’importance qu’à ce pays aujourd’hui dans la société. C’est plus d’un milliard d’habitants, sortis du marxisme et qui sont passés dans un marché ultralibéral tout en gardant certaines idéologies. Ils ont un sens de l’individualité en opposition à ici, ajouté à l’ambiance graphique, la musique traditionnelle, ça me donnait l’impression d’être dans un torrent qui mène au futur. Ce qui est drôle, c’est que j’y suis allé après avoir fait des morceaux dessus. Et on y a tourné, c’était génial.

Là, vous venez en festival, vous adaptez vos concerts?

Nous comme on est beaucoup, normalement, on est très serrés sur scène, alors en festivals on est tout surpris d’avoir toute cette place! Ce n’est pas simple à apprivoiser ces scènes, surtout pour moi qui suis un type de studio. Pour être honnête, on est halluciné parce que l’on a jamais joué dans un festival aussi gros que Paléo. C’est génial, ça m’a touché d’être programmé là, qu’on a pris le risque de nous faire jouer, on est hypercontents. On a hâte, parce que ce projet, c’est un peu une croisade, on est neuf sur la route, on fait quelque chose de différent et on aime le partager.

Vous connaissiez le Paléo?

Oui, mais surtout j’adore la Suisse. J’adore Yello. L’été dernier j’étais à Zurich et un disquaire m’a fait découvrir la scène free-jazz suisse. Il y a des trucs hallucinants. Pour moi, c’est un pays inspirant et j’adore le Schwyzerdütsch. Ça me rend dingue quand j’entends parler cette langue! (Le Matin)