Accusé de viols, le batteur du groupe islandais Sigur Ros a annoncé lundi quitter le trio. Selon les médias locaux, l'artiste américaine Meagan Boyd accuse le musicien de l'avoir violée deux fois à Los Angeles, en janvier 2013, ce qu'il nie. La jeune femme a publié ses accusations sur son compte Instagram, aujourd'hui fermé au public.

«C'est une décision difficile pour moi, mais je ne veux pas voir ces graves accusations affecter le groupe», a annoncé Orri Pall Dyrason sur la page Facebook de Sigur Ros. «Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me sortir de ce cauchemar, mais par respect pour ceux qui souffrent de violences sexuelles, je ne rendrai pas ce combat public», a-t-il précisé.

