En matière de rock français, on ne fait pas mieux que Stuck In The Sound. Formé il y a dix-sept ans déjà à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le groupe vient de rentrer de sa toute première tournée aux Etats-Unis alors que sort son 6e album, «Billy Believe». Nous avons joint son chanteur, José, à son retour de voyage.

Vous revenez d'une tournée aux Etats-Unis. Comment ça s'est passé?

Ce n'est pas du tout le même accueil qu'ici. C'est plus dans le rush: tu arrives, tu t'installes et tu joues. Par contre, le public nous a hyperbien reçus. On a été surpris de voir autant de fans. Il y a même des Mexicains qui ont fait le déplacement jusqu'à New York pour nous voir!

Vous avez aussi joué à l'un des plus fameux festivals des Etats-Unis, le SXSW à Austin.

Oui, avec 1000 concerts par jour, c'est un peu la foire du rock. On a joué dans un club qui s'appelle le Parish devant 150 personnes, ce qui est beaucoup pour nous là-bas. On a approché des agents au Canada, au Mexique, en Angleterre. Tout ça est très important pour le développement de l'album «Billy Believe» à l'étranger. On veux aller à la rencontre de nos fans numéro un qui sont en Amérique, en particulier latine.

Votre public numéro un est en Amérique latine? Pour quelle raison?

Oui, c'est ce qu'on voit dans nos statistiques de streaming: la ville de Mexico, suivi par la Colombie, le Brésil et les États-Unis. La France arrive en 5e position. C'est grâce à notre clip de «Let's Go». Il a commencé à buzzer en 2014, deux ans après sa sortie. Il y a dû avoir un relais sur un site d'animation après qu'il a gagné quelques prix en festival. Et ça continue: on gagne un million de vues toutes les trois semaines (ndlr.:aujourd'hui, pour un total de 63 millions). Et ça se propage sur nos autres titres. On a 20 millions de streams sur Spotify, ce qui nous place au rang de groupe de rock connu désormais.

Pourquoi était-ce important pour le groupe d'aller aux États-Unis?

C'est surtout important d'aller là où on nous écoute. Quand on a senti que la France se tournait vers le rap et l'electro-pop, on a vu qu'à l'étranger ça écoutait vachement du Stuck. Il y a encore beaucoup de fans dans l'Hexagone. Mais, médiatiquement, l'engouement n'est plus le même qu'à l'époque où les Strokes, Franz Ferdinand ou Bloc Party sont sortis. Mais c'est cyclique, ça va changer.

Vous n'écoutez pas de rap?

J'aime l'éclectisme. Gamin, j'écoutais autant du rock que du rap. Mais il y a quelque chose de névrotique autour du rap aujourd'hui: les jeunes n'écoutent que ça! Maître Gims, Booba, PNL ou Orelsan, c'est la nouvelle variété. Chacun son tour.

Vous avez composé votre nouvel album, «Billy Believe», à l'ancienne, tous ensemble dans la même pièce. Pour quelle raison?

L'album précédent, «Survivor», est un peu passé à la trappe. On a mis trois ans à le sortir, c'est énorme. Il est particulier: c'est la première fois qu'on faisait un disque avec une major (ndlr.: l'américaine Columbia Records) et les titres sortaient essentiellement de compositions à l'ordinateur. On voulait qu'il sonne comme de la pop 80's. Pour «Billy Believe», il était important pour nous de revenir aux sources, de se retrouver à cinq dans la même pièce et de jouer comme on l'a toujours fait. Tous nos proches nous disent qu'il ressemble à notre premier album mais en plus mature.

Qu'avez-vous fait du contrat avec cette major?

On l'a cassé. On leur a dit de nous laisser tranquilles. Ils ont essayé de faire entrer en radio le single «Miracle», ça ne l'a pas fait et, du coup, ils nous ont laissé tomber. On s'est retrouvé à la rue avec cet album un peu bâtard. Tout ça, c'est du passé. Il fallait peut-être en arriver là pour se réveiller. Mais je déconseille vivement les jeunes groupes de rock de signer avec une major. Aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour réussir en indépendant.

Vous avez votre propre label. Allez-vous produire d'autres projets avec?

Pourquoi pas. Je travaille sur mon album solo, le batteur aussi. On commencera par ces deux projets.

Vous préparez un album solo dans quel style?

Je chante en portugais, je fais un peu de house, c'est en pleine gestation. Ce que je peux dire, c'est que ce sera assez hybride, très intime et proche de mes origines.

Vous avez déclaré espérer jouer au Hellfest un jour. Vous pensez vraiment que vous y avez votre place?

Oui! On a l'appellation pop-rock mais, sur scène, on envoie! Et ça ne nous fait pas peur de jouer entre un groupe de metal et un groupe de punk. Le Hellfest est le festival qui représente le mieux le rock en France et c'est un des rares qui manquent à notre CV. (Le Matin)