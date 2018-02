Aliose, Phanee de Pool, Rootwords et Danista auront peut-être la chance de recevoir un pavé en béton sur la scène du Hallenstadion à Zurich vendredi 9 février 2018. Mais avant, ces artistes romands ont répondu à nos trois questions ci-dessous autour de leur nomination.

1. Qu’est-ce que cela vous fait d’être nommé au Swiss music Awards? 2. Qu’est cela votre réaction si vous remportez le trophée? 3. En cas de victoire, où rangerez-vous votre récompense?

Aliose (VD/GE): 1. On est évidemment très très contents! C’est important pour nous d’être également reconnus dans notre pays. Les Victoires de la musique en France et les Swiss Music Awards en Suisse auront lieu le même jour: 2018 commence en force pour nous! 2. Le dernier mot pour cette récompense revient au public. Nous serions heureux et boostés qu’il nous choisisse. Le soutien du public et l’énergie incroyable qu’il nous renvoie nous permet d’avancer. Ce serait une bonne raison de faire la fête tous ensemble. 3. Il faudra qu'on se mette d'accord ! Probablement sur une des enceintes de notre chaîne hi-fi au salon, à côté de l’imposant trophée du Festival George Grigoriu, remporté en 2013 en Roumanie.

Danitsa (GE) 1. Je suis très heureuse d’être nommée. Cela récompense tout le travail que j’ai pu faire par rapport à mon album «Ego». Cette cérémonie est une grande occasion pour rencontrer les différents acteurs de la musique en Suisse et le fait d’être invitée est un grand honneur. 2. Si je remporte le trophée, je pense que je serai une des femmes la plus heureuse du monde. Ce prix serait ma toute première récompense dans ma carrière. 3. En cas de victoire, je rangerai ma récompense dans le salon afin de la partager dans la pièce familiale.

Rootwords (GE) 1. Ça me donne un sentiment de fierté d'être reconnu en Suisse alémanique pour les années de travail que j'ai investi dans la musique. Par ailleurs, cette reconnaissance m'aidera davantage à convaincre des partenaires susceptibles d'investir dans mon nouvel album «Warning Signs» qui sort fin mars 2018 ainsi que mon show avec le groupe Block Notes. 2. Je serai fier, humble, détendu et motivé. 3. A côté de mon 2013 M4Music Demotape Clinic Award, mon 2013 Swiss Live Talents Award, et mon 2010 Reprezent Award.

Phanee de Pool (BE) 1. C'est une sensation que je n'avais jamais vécu avant. Je crois que de façon très résumée, on peut simplement dire que je suis heureuse. Cette nomination est un prix en soi. Le reste n'est que du bonus. 2. Certainement la même réaction que lorsque mon équipe m'a annoncé que j'étais nommée: Je risque de m'étaler machinalement sur le sol dans un râle éléphantesque (et disgracieux) avec une main devant les yeux. 3. Toujours à ma droite (lit conjugal, voiture, canapé, cinéma, etc.) Et je pense que ce trophée serait accueilli comme un ventre de femme enceinte dans mon entourage: tout le monde aurait envie de le toucher.

A noter encore que la cérémonie des Swiss Music Awards sera retransmise en direct à la télé en Suisse romande. Ce sera à voir dès 20h sur One TV.

(Le Matin)