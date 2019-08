Le très attendu septième album de la chanteuse américaine Taylor Swift dévoilé vendredi, «Lover», déborde d'odes à l'amour et de prises de positions assumées.

«Cet album est vraiment une célébration de l'amour dans toute sa complexité, son confort et son chaos», a tweeté l'artiste au moment de la sortie de ce disque de 18 morceaux.

This album is very much a celebration of love, in all its complexity, coziness, and chaos. It’s the first album of mine that I’ve ever owned, and I couldn’t be more proud. I’m so excited that #Lover is out NOW: https://t.co/t7jK7XmEqa pic.twitter.com/NMgE7LTdGZ