Taylor Swift a encore une fois marqué l'histoire de la musique américaine, mardi 9 octobre 2018. La chanteuse a donné le coup d'envoi des American Music Awards (AMA) au Microsoft Theatre de Los Angeles en prenant place sur la scène pour sa première prestation lors d'une cérémonie en trois ans et a chanté son tube «I Did Something Bad». Elle a ensuite remporté le prix de la Tournée de l'année, de l'album Pop / Rock préféré pour «Reputation» et de l'Artiste de l'année.

«Cette fois, cela représente un encouragement et une motivation pour que je sois meilleure, que je travaille plus dur et que vous soyez aussi fiers que possible, alors merci pour cet incroyable symbole d'encouragement, a-t-elle déclaré après avoir remporté le plus important prix de la soirée. Ce prix et tous les prix remis ce soir ont été attribués par le public.»

Elle bat Whitney Houston

Elle s'est ensuite concentrée sur son récent message Instagram qui demandait aux fans de voter, ajoutant: «Et vous savez ce que les électeurs décident aussi? Ce sont les élections de mi-mandat du 6 novembre. Allez voter.»

Ces trois victoires portent le nombre total de trophées AMA de Taylor Swift à 22, brisant ainsi le record de prix remportés par une artiste féminine, détenu jusque là par Whitney Houston.

Cardi B en évidence

Plus tôt dans la soirée, Cardi B est repartie avec le prix de l'Artiste rap / hip-hop préféré et a profité de son discours de remerciement pour parler de sa petite fille, affirmant que le fait d'être mère ne l'avait pas obligée à ralentir le rythme. «Quand j'étais enceinte, on m'a vraiment donné envie d'être genre: Yo, je dois y arriver. Je dois montrer aux gens qu'ils ont tort. Je dois prouver qu'ils ont tort parce qu'ils ont dit que je ne réussirais pas après mon bébé», a-t-elle déclaré depuis la scène.

Le mari de Cardi, Offset, a quant à lui célébré la victoire de son groupe, Migos, dans la catégorie Duo ou Groupe Pop / Rock préféré. La chanteuse de «Bodak Yellow» est également montée sur scène pour interpréter «I Like It» avec Bad Bunny et J Balvin sur un fond tropical, avec des palmiers en néon.

Quatre prix pour Camilla Cabello

Post Malone a été nommé Artiste masculin pop / rock préféré tandis que le groupe de K-Pop BTS a poursuivi sa fabuleuse année 2018 en remportant le prix Artiste social préféré.

Ce fut également une grande soirée pour Camilla Cabello, l'amie de Taylor Swift dont elle a assuré les premières parties de sa récente tournée, qui a remporté les prix Chanson, Clip et Collaboration Pop / Rock préférée, pour «Havana», son duo avec Young Thug, ainsi que la récompense de la catégorie Nouvel artiste préféré de l'année.

Le rappeur XXXTentacion, décédé lors d'un vol à main armée en juin dernier, à l'âge de 20 ans, a reçu le prix du meilleur album Soul / R & B pour «17». Sa mère, Cléopatre Bernard, a accepté le prix en son nom. «Je voudrais remercier les AMA, ses fans et tous ceux qui ont rendu cela possible, a-t-elle déclaré les larmes aux yeux. Merci beaucoup tout le monde. Je vous en suis reconnaissante.»

À la fin de la cérémonie, Gladys Knight, CeCe Winans, Ledisi, Mary Mary et Donnie McClurkin ont également rendu un hommage à la reine de la soul, Aretha Franklin. (Le Matin)