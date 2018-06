Remonter sur scène à 75 ans, quand on a raccroché les gants et que la musique n’est pas son métier, c’est le défi relevé à Bienne par le cafetier René «Guitol» Triponez, gérant de l’Atomic Café. «J’ai un âge dans mon corps, mais pas dans ma tête. Entre le jeune con et le vieux con chantés par Georges Brassens, j’essaie de ne pas être con…» commente la figure de proue du rock biennois en servant un thé.

Sur la place de la Gare de Bienne, René Triponez ouvre son établissement à 7 h, sauf le samedi. Journaliste, traducteur et électricien, ses fidèles clients savent que le tenancier timide cache aussi un rocker déjanté. Sur sa devanture, il a placardé l’affiche d’un unique concert, prévu le 2 juillet au «Singe», le club associé au Restaurant St-Gervais. «Des musiciens âgés, j’en connais surtout dans le jazz. Mais chanter du rock avec fougue à 75 ans sur le devant de la scène, c’est autre chose: on ne peut pas se cacher derrière un micro!» applaudit le producteur biennois Daniel «Dänu» Schneider.

Répertoire tout neuf

Le défi, pour Guitol, ce n’est pas tant la scène, qu’il a quittée en 2016. Avec un répertoire tout neuf et très anglophone, c’est pluôt sa mémoire qui est sollicitée. Pour apprendre les paroles, Guitol prend le train de Genève à Romanshorn en passant le morceau en boucle dans ses écouteurs. «Il y a le texte à retenir, mais aussi la mélodie», note le chanteur, qui utilisera «des bouts de papier» en guise de prompteur.

Les premières répétitions avec un orchestre formé pour l’occasion ont servi à poster une bande-annonce sur YouTube, vu que le rocker utilise aussi «des trucs modernes». Guitol y joue de l’harmonica, son spectre musical tutoie le punk mais sa racine reste le blues. «Voilà ma musique!» indique-t-il quand la radio passe un morceau des Flamingos.

Avant de devenir cafetier il y a plus de 20 ans, dans un coin de la place de la Gare de Bienne, René Triponez a exercé des métiers alimentaires, lui qui a rêvé toute sa vie de faire carrière dans le théâtre. Guitol a grandi avec Elvis Presley. De là vient sa présence scénique. Fils d’horloger, né à La Chaux-de-Fonds, scolarisé à Bienne, Guitol est un photographe de laboratoire dont la profession s’est évaporée à l’apparition du numérique. Il était vendeur en électronique, pour, comme il dit, nourrir ses enfants, en s’éclatant après le travail avec Les Vampires, G. and the Swing Machine, Yellow Snow et enfin, Ze Shnabr, un groupe qui continue sans lui. Une carrière ad hoc qui l’a conduit au Golf-Drouot, la première discothèque rock parisienne.

Son concert du 2 juillet risque de se jouer à guichets fermés, même un lundi: «Guitol s’est entouré d’excellents musiciens, parmi lesquels le bassiste Simon Gerber», relève Dänu Schneider. Et à la guitare Tristan Triponez, le fils de Guitol, bien nourri et tombé dans la marmite.

Deux jours plus tard, Mick Jagger chantera devant 80 000 personnes à Prague. Le leader des Rolling Stones est né lui aussi en 1943, le 26 juillet. «Il est plus jeune que moi, mais chanter, pour lui, c’est un métier qui rapporte…» sourit Guitol. (Le Matin)