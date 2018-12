La mort de «Chiquetete» a été annoncée sur les réseaux sociaux par sa maison de disques et la page officielle de l'artiste.

«Aujourd'hui à quatre heures du matin, une des plus grandes voix de l'histoire de la musique et du flamenco d'Espagne nous a quittés. Repose en paix Chiquetete», peut-on lire sur la page Facebook du «cantaor» qui était âgé de 70 ans.

Né à Algésiras en juillet 1948, issu d'une famille de grands noms du flamenco, Chiquetete a été élevé dans le quartier de Triana à Séville, un des berceaux de ce style musical.

Il est décédé brutalement d'un arrêt cardiaque alors que, trois jours plus tôt, il annonçait encore sa présence à un concert le 29 décembre.

Conmoción por el fallecimiento de Antonio Cortés Pantoja “Chiquetete” https://t.co/fqVFGEzSll pic.twitter.com/8IUvxCqTYq — Caminos del Cante (@Caminosdelcante) 16 décembre 2018

D'abord pur chanteur de flamenco, Chiquetete s'est essayé dans les années 1980 à des styles plus légers et aux ballades romantiques qui lui ont valu un succès éclatant en Espagne et en Amérique latine.

Ce tournant avait aussi suscité d'acerbes critiques du milieu très conservateur du flamenco.

«Dans les critiques, je suis passé du statut d'homme qui ne se trompait jamais à celui d'un homme qui fait plus d'erreurs que quiconque», racontait-il en septembre 2017 au Diario de Jerez.

Muere el cantante español Antonio Cortés Pantoja, conocido como Chiquetete | Ver noticia ???????? https://t.co/aRDsShs3s7 pic.twitter.com/atkOF664PR — Maracaibo es noticia (@McboEsNoticia) 16 décembre 2018

Dans cette interview, l'année de sortie de son dernier album qui reprenait plusieurs de ses grands succès comme «Esta Cobardia» ou «Gitano Soy», il disait vouloir «revenir à (ses) racines», assurant: «je ne suis jamais aussi heureux que quand je chante du flamenco». Chiquetete était aussi cousin de la chanteuse et actrice Isabel Pantoja, dont la vie rocambolesque s'étale régulièrement dans les pages de la presse people espagnole. (afp/nxp)