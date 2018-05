Si, si, L’Impératrice sera à Montreux. Pas celle d’Autriche. On parle ici d’un sextet parisien (fondé par le claviériste Charles de Boisseguin) qui aime le disco et les esthétiques kitsch. Et sexy. Cette reine (photo en haut) se sert en effet de sa couronne pour vous chatouiller les sens, en témoignent les paroles d’«Agitations tropicales»: «Sous son écorce impassible, on devine sa lascivité mutine, sa tendresse libertine/Agitations tropicales, créatures astrales, courtisanes en transe soupirants de l’élégance idéale.» Disco rime bel et bien avec chaud.

La soirée du mercredi 4 juillet au Lab continuera avec les Libanais de Mashrou’Leila (photo ci-dessous), appelé aussi «groupe de rock arabophone le plus célèbre au monde». Il est né pendant les Printemps arabes et défend la culture queer, quitte à unir contre lui les pouvoirs publics – deux concerts ont été au centre de vives tensions en 2017, l’un annulé en Jordanie, l’autre s’attire les répressions du régime de Sissi, en Égypte. Pas de ça en Occident, surtout dans le monde anglophone, où ses quatre albums menés entre rock et sonorités orientales connaissent le succès. Le chanteur, Hamed Sinno, et les siens viennent d’ailleurs de terminer leur seconde tournée aux États-Unis.

On terminera avec un troisième groupe, au nom trompeur: Portugal. The Man. Il nous vient en effet de l’Alaska et vous connaissez sûrement son «Feel It Still» au funk irrésistible (on vous met ci-dessous sa version acoustique, encore meilleure), sacré en 2017 du Grammy de la meilleure performance pour un duo ou un groupe. Les Américains ont aussi créé des morceaux sur mesure pour la série «The Walking Dead». Fondé il y a quinze ans, Portugal. The Man a eu la bonne idée de prendre un virage pop.

CONCERTS L’Impératrice, Mashrou’Leila, Portugal. The Man, mercredi 4 juillet au Lab. Prix: 69 fr. Loc. www.montreuxjazz.com (Le Matin)