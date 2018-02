Le court métrage «Why Can’t We Get Along», commandé par une marque de vêtements et co-produit par Aaron Duffy, Bob Partington et Benjamin Millepied, (ancien directeur de la danse de l’Opéra de Paris et époux de l’actrice Natalie Portman) a pour bande son un morceau exclusif de Thom York.

La vidéo, qui se déroule dans une sorte d’entrepôt industriel est assez conceptuelle. Sur le plan visuel, on peut voir une chorégraphie saccadée mettant notamment en scène Kate Mara («American Horror Story», «House of Cards) entourée d'artistes de l’American Ballet Theater, alors que sur le plan musical, c'est un son entêtant qui résonne.

Rappelons que le musicien britannique avait également révélé «Saturdays» et «I Am a Rude Person» en fin d’année dernière, ce qui, ajouté à cette nouveauté, alléchera le fans du charismatique leader de Radiohead qui se produira pour un concert évènement en solo le 16 juin au Sonar de Barcelone.

(Le Matin)