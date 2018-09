La justice française a ouvert mercredi une enquête pour «provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit» après la diffusion du clip d'un rappeur, Nick Conrad, appelant à «pendre les Blancs», qui a suscité un tollé, a annoncé le parquet.

«Attrapez-les vite et pendez leurs parents»

Le clip, initialement visible sur YouTube qui l'a ensuite retiré, a été unanimement condamné par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a ainsi réprouvé «sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses», soulignant que ses «services oeuvr(aient) au retrait sans délai des contenus diffusés».

Dans cette chanson intitulée «PLB», Nick Conrad appelle notamment à tuer «des bébés blancs». «Attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands», poursuit ce rappeur, jusque-là méconnu.

«Paroles haineuses et écoeurantes»

«Le gouvernement condamne avec la plus extrême fermeté les paroles haineuses et écoeurantes de @jazzconrad. Ceux qui les diffusent portent une lourde responsabilité et doivent réagir au plus vite», a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur Twitter.

Les investigations lancées par le parquet ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). (afp/nxp)