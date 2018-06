Le cœur de Sophie de Quay battait fort mercredi 5 juin 2018 au Caribana. Quelques minutes avant de partager la scène, la Valaisanne de 27 ans et Patrick Bruel ont accepté de répondre à quelques questions en loges.

La rencontre entre le talent prometteur helvétique et la légende la chanson française remonte à quelques années déjà. «On s'est connu lors d'un concert de charité, il y a cinq ou six ans à Genève. C'était ses premières maquettes. Elle me les a données sur une clé USB. J'ai été touché par la différence entre son physique et sa voix. J'ai été surpris d'entendre une voix aussi soul, grave et black de sa part», se souvient Patrick Bruel. Le chanteur français de 59 ans avait décelé du potentiel chez la jeune femme, mais il lui manquait de l'originalité. «Jusqu'à ce qu'elle rencontre ses Waveguards, Simon et Tim. Ils lui ont donné de la modernité dans ses productions», insiste Bruel.

Depuis lors, Sophie et Patrick sont restés en contact étroit. «Ses remarques étaient super importantes. J'ai été bercée par ses titres. Avoir de sa part un retour direct et franc sur ce que je faisais me donnait confiance», ajoute Sophie. Patrick Bruel n'a pas hésité à partager l'actu de Sophie de Quay sur le Net: «Je le fais quand j'écoute un disque qui me plaît. C'est aussi à ça que ça sert les réseaux sociaux: à partager des coups de cœur».

Concrètement, Sophie estime que d'être invitée sur scène avec Patrick Bruel, «un artiste très apprécié du public», lui permet d'avoir davantage de crédibilité et de visibilité: «On a d'ailleurs reçu un message de quelqu'un qui aimerait me faire tourner en Asie. Clairement, ça ouvre des portes». Quant à Patrick Bruel, pour qui sa carrière n'est plus à faire, il pense que c'est une manière pour lui «d'avancer, d'ouvrir ses oreilles et de voir ce qu'il se fait dans la musique actuelle».

A peine cette interview terminée, le Français a grimpé sur scène, pour le plus grand bonheur des milliers de festivaliers qui ont repris en chœur ses tubes. C'est d'ailleurs un de ceux-ci, «Je te mentirais», que Sophie a partagé avec Patrick.

Caribana Festival Plage de Crans-près-Céligny (VD). Infos et billetterie: www.caribana-festival.ch (Le Matin)