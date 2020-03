Le coronavirus se répand partout. Même dans le monde de la musique. Le site Quartz est allé voir sur les plateformes de streaming si l'épidémie avait déjà inspiré les artistes. C'est très nettement le cas.

Alors que le SARS-CoV-2 n'est apparu qu'il y a trois mois, début décembre en Chine, on compte déjà plus d'une soixantaine de titres qui comportent le nom «Coronavirus». Et il ne s'agit pas de celui de 2003, puisque tous datent de 2020. D'autres mentionnent COVID-19 qui, rappelons-le, est le nom de la maladie provoquée par le coronavirus.

«F... le coronavirus»

Nous sommes allés prêter l'oreille à toutes ces créations et, si l'électro et l'espagnol dominent, on trouve tous les styles et toutes les langues. Quelques titres sont en français, comme le «Coronavirus» du groupe BLC qui se lamente de toutes les catastrophes qui nous tombent dessus en 2020. Et surtout de leurs conséquences: «Elles veulent plus me s... depuis l'épidémie», soupire le chanteur qui ajoute que tous ses voisins ont la grippe, mais que lui f... le coronavirus car il «est immunisé et donc lèche les barres dans le bus». Oui, il y a un avertissement comme quoi le contenu peut être choquant.

Le hit

La chanson la plus écoutée sur Spotify, très entraînante avec ses rythmes latino.

Selon Quartz, tous ces titres ne rencontrent guère de succès, mais le plus populaire serait «La Cumbia Del Coronavirus», de Mister Cumbia, qui aurait été écoutée plus de 100 000 fois , ce qui lui aurait donc rapporté, avec des droits variant entre 0,3 et 0,8 centimes par écoute, entre 300 et 800 francs . Sur YouTube, la chanson (sans vidéo) dépasse les 720 000 vues .

À vous de vous faire votre propre idée selon vos goûts, mais nous avons fait notre petite sélection. La voici.

Tousse pour un

Bassdex: De l'électro sans paroles avec des sirènes d'ambulance et, comme sur beaucoup d'autres titres, des quintes de toux.

Clinique

Basdhal: Une voix froide, façon science-fiction, qui aligne les données sur le coronavirus sur un rythme répétitif et entêtant.

Heavy(rus)

Dozethrone: Le coronavirus, version black metal, ça déchire!

Notre préféré

Jason Penna: Un bon vieux rock, avec en plus une originalité dans le titre, puisque à «Coronavirus», il a jouté «Patient Zero».

Un peu d'espoir

Stephanie Fletcher: Alors que dans leur énorme majorité, les titres sont plutôt sombres et arlarmistes, merci à cette artiste déjà d'appeler sa chanson «Stop Coronavirus» et de lui donner un goût de vacances et de cocotiers.

Enfin, sachez qu'il n'y a pas que des particuliers qui aient composé leur chanson sur le coronavirus. Les autorités vietnamiennes ont lancé leur propre titre, qui a surtout valeur pédagogique et dont la chorégraphie sert à montrer comment se laver les mains.

YouTube/Min Official

Michel Pralong