Préparez les appareils photos: un cow-boy, un ouvrier, un motard, un policier, un indien et un soldat débarquent dans le Gros-de-Vaud. Les célèbres Village People sont en effet attendus le jeudi 23 août au Venoge Festival sur la grande scène La Licorne. Le groupe fête ses 40 ans d'existence avec le retour de son chanteur Victor Willis.

Cette soirée Back to the 80s (qui était autrefois programmée le mercredi) accueillera aussi The Sugarhill Gang, pionnier du hip-hop connu pour son tube «Rapper's Delight». Enfin, Stars 80, qui réunit les interprètes des premières place du Top 50, feront une halte à Penthalaz. Dans la troupe, François Feldman, Desireless, Lio, Julie Pietri ou encore Zouk Machine.

Pérenniser les finances

Après un record d’affluence et des concerts mémorables en 2017, le Venoge Festival (du 22 au 26 août) maintient les réaménagements apportés lors de la précédente édition: infrastructures, parkings, dispositifs de navettes et espaces restauration. Le 5e jour des festivités, une nouvelle fois placé sous le thème « Et si on fêtait la rentrée ?», reste dédié aux familles.

Toutefois, malgré la réussite populaire de l'édition 2017, la météo de deux soirs a impacté les finances du festival, qui a clôturé dans les chiffres rouges. Afin de pérenniser la manifestation, différentes actions sont mises en place. Des abonnements pour 2, 3, 5 ans ainsi qu'un abonnement spécial à vie (à 999 fr.) sont en vente dès le mardi 23 janvier à 8 h; mais aussi une souscription de 5000 actions à 50 fr. garantissant une réduction de 5 fr. par action sur la billetterie.

Plus d'informations sur www.venogefestival.ch ou www.jesuisvenogefestival.ch

Davantage d’informations sur la programmation seront dévoilées chaque mois d'ici à avril. Les billets pour toutes les soirées du festival sont disponibles en ligne dès le mardi 23 janvier à 8 h sur www.venogefestival.ch et sur www.starticket.ch et son réseau de points de vente. (Le Matin)