Veyras (VS)

A nouveau, il y aura du beau monde dans l'intimiste festival valaisan situé juste au-dessus de Sierre. Stephan Eicher, Delxue, Patrice ou Møme seront les stars du Tohu-Bohu version 2018. «Si nous devons retenir qu'un adjectif pour cette programmation, il s'agit de «festive», ont résumé les organisateurs dans leur communiqué. Ils rappellent également qu'au Tohu-Bohu le public peut voir des artistes «demandés» et jouissant d'une «grande notoriété» dans un cadre «intimiste et chaleureux avec un accueil digne des grands festivals». Côté programmation, un artiste manque encore à l'affiche, le samedi 8 septembre 2018. Le festival promet qu'il s'agit d'un «gros nom qui touche un public plutôt jeune (de 15 à 35 ans)».

A noter que, fait assez rare dans le monde des festivals, l'événement a baissé le prix des billets par rapport à 2017. Ainsi, l'entrée adulte coûte 54 fr. le jeudi et 39 fr. le vendredi et le samedi. En outre, pour la première fois, le Tohu-Bohu proposera des tarifs étudiants et AVS. Les enfants jusqu'à 12 ans bénéficient de la gratuité.

Programme complet:

Jeudi 6 septembre 2018: Stephan Eicher & Traktorkestar ft. Steffe La Cheffe, Les Petits Chanteurs à La Gueule de Bois, The Moonlight Gang, Brassmaster Flash

Vendredi 7 septembre 2018: Deluxe, Patrice, Moonraisers, DJ Zebra, BSD

Samedi 8 septembre 2018: Møme, Demi Portion, Hollydays, Sebastien Giniaux Trio

Tohu-Bohu Du 6 au 8 septembre 2018, Veyras (VS). Infos et billets: www.tohu-bohu.ch (Le Matin)