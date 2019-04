Envie de vous prendre pour Cersei Lannister, la reine impitoyable de la série Game of Thrones (Le Trône de Fer)? Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à attendre quelques semaines et à vous rendre à Bâle.

Le fameux trône va en effet quitter l'Angleterre pour venir à Bâle avec toute l'exposition «Iron Throne Experience». Les afficionados pourront également s'asseoir sur le trône et se faire prendre en photo, promet Fantasy Basel, le plus grand Comic-Con de Suisse qui se tiendra du 3 au 5 mai.

L'exposition se tiendra avec de nombreux accessoires de la série, que ce soit des armures ou encore le crane d'un dragon grandeur nature. La couronne de Joffrey Baratheon, le roi sadique et un des personnages les plus unanimement haïs de la série, sera également du voyage. (nxp)