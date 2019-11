Cyril Hanouna va-t-il finir par obtenir gain de cause? D'après le Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devrait en effet de l'argent à l'animateur producteur de C8. Pour être précis, 1,1 million d'euros, si l'on en croit les informations du «Parisien».

La raison? Une décision du gendarme du PAF, en 2017, qui avait privé la chaîne du groupe Canal+ de publicité pendant une semaine. En cause, un canular de Cyril Hanouna dans lequel il avait fait semblant de tuer un homme et avait demandé à Matthieu Delormeau, chroniqueur de son émission «TPMP», de porter le chapeau à sa place. Une séquence qui avait provoqué un scandale, à tel point que des téléspectateurs s'étaient plaints au CSA.

Une semaine sans publicité

Le Conseil d'Etat avait annulé la décision du CSA un an plus tard, mais il fallait désormais déterminer quel montant serait remboursé à la chaîne. Pour l'heure, c'est le rapporteur du Conseil d'Etat qui a donné le 14 octobre dernier son avis sur le manque à gagner de la chaîne lors de cette semaine sans publicité, à en croire «Le Parisien». Reste à déterminer si les juges suivront son avis. On ignore encore la date à laquelle le Conseil d'Etat doit donner son verdict final.

Cover Media / lematin.ch